G20: Έκκληση για διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στο Κογκό και στη Γάζα

Οι ηγέτες της G20, που συμμετείχαν σε Σύνοδο στο Γιοχάνεσμπουργκ, απηύθυναν έκκληση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, το Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύτηκε από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής.

Στο ανακοινωθέν αναφέρεται: «Καθοδηγούμενοι από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ στο σύνολό του, θα εργαστούμε για μια ειρήνη δίκαιη, πλήρη και διαρκή στο Σουδάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην Ουκρανία και προκειμένου να μπει τέλος σε άλλες συρράξεις και πολέμους σε ολόκληρο τον πλανήτη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η μοναδική αναφορά στην Ουκρανία στο κείμενο των τριάντα σελίδων. Το αμερικανικό σχέδιο για το ουκρανικό ζήτημα προκάλεσε εντάσεις στη Σύνοδο, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες εντείνουν τις διαβουλεύσεις τους για τη διαμόρφωση μιας αντιπρότασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.