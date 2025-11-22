Αποφασισμένος να αποσπάσει την αποδοχή του Κιέβου επί του ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων που συνέταξε μαζί με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού πέρα από το «τελεσίγραφο» στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθάρισε και στους Ευρωπαίους ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση Τραμπ διαμήνυσε σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι υπάρχει ελάχιστο περιθώριο διαπραγμάτευσης επί του σχεδίου, την ώρα που εντείνει τις πιέσεις προς τον Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία μέχρι την προσεχή Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ δήλωσε στους Ευρωπαίους πρέσβεις και δυτικούς αξιωματούχους σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συνάντηση στο Κίεβο αργά την Παρασκευή πως είναι «αισιόδοξος ότι τώρα είναι η ώρα για ειρήνη» - αλλά προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα επιδείξει ιδιαίτερη ευελιξία, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

«Δεν διαπραγματευόμαστε λεπτομέρειες», τόνισε, σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο που συμμετείχε στη συνάντηση στην κατοικία της επιτετραμμένης των ΗΠΑ στο Κίεβο, Τζούλι Ντέιβις.

Κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτήρισε, μάλιστα, το ύφος στη συνάντηση «αηδιαστικό».

Η είδηση για όσα συζητήθηκαν στο Κίεβο, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή ότι ο Ζελένσκι «θα πρέπει να αποδεχθεί» το σχέδιο «και να του αρέσει», οδήγησε σε εσπευσμένες νυχτερινές συνομιλίες μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών που βρίσκονται στη σύνοδο G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για το πώς θα παρέμβουν.

«Ήρθε η ώρα όσοι ψιθυρίζουν στον Τραμπ να αρχίσουν να φωνάζουν», δήλωσε ένας αξιωματούχος με γνώση των συζητήσεων.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε το Σάββατο ότι «οι φίλοι και οι συνεργάτες της Ουκρανίας θα συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου G20 για να συζητήσουν πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός και να δημιουργήσουμε χώρο για ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».

«Θα εξετάσουμε την τρέχουσα πρόταση και, στηρίζοντας την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για ειρήνη, θα δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το σχέδιο για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Ευρωπαίοι ηγέτες, καθώς και οι πρωθυπουργοί της Ιαπωνίας, του Καναδά και της Αυστραλίας, θα συναντηθούν στις 13:30 τοπική ώρα για να συζητήσουν τη στρατηγική τους για την Ουκρανία.

Η συνάντηση της Παρασκευής, στην πολυτελή έπαυλη στην ιστορική συνοικία Ποντίλ του Κιέβου, μία μέρα αφότου διέρρευσε το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, σύμφωνα με παρόντες Ευρωπαίους αξιωματούχους, εκτροχιάστηκε πολύ γρήγορα.

Η Ντέιβις είπε στους παρευρισκόμενους ότι «όσο κι αν μπορούμε να στηρίξουμε την Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμο, υπάρχουν όρια», σύμφωνα με έναν πρεσβευτή που βρισκόταν εκεί. «Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως η Ρωσία έχει ισχυρή βιομηχανική βάση και είναι θέμα χρόνου μέχρι η Ουκρανία να αναγκαστεί να συνάψει συμφωνία», πρόσθεσε.

Ο Ντρίσκολ εμφανίστηκε με καθυστέρηση και διάνθισε τα σχόλιά του με ύβρεις, σύμφωνα με παρόντες στη συνάντηση. «Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη μ***κια», είπε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ αγαπούν την Ουκρανία και τη στηρίζουν, αλλά η ειλικρινής στρατιωτική εκτίμηση των ΗΠΑ είναι ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε δυσχερή θέση και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για ειρήνη», συνέχισε ο Ντρίσκολ.

Πρόσθεσε ότι «οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν μέρος» της συμφωνίας των ΗΠΑ και θα συζητηθούν με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο τις επόμενες ημέρες.

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετείχε στη συνάντηση δήλωσε ότι τόσο η Ντέιβις όσο και ο Ντρίσκολ επέμειναν πως ο Ουκρανός πρόεδρος πρέπει να υπογράψει τη συμφωνία πριν από τη γιορτή των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, την Πέμπτη.

«Έχουμε ένα στενό "παράθυρο" για ειρήνη - ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη τώρα», ξεκαθάρισε ο Ντρίσκολ, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που δόθηκε στους Financial Times από ανώτερο δυτικό αξιωματούχο. «Όσο περισσότεροι μάγειρες στην κουζίνα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται», πρόσθεσε.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα νωρίτερα την Παρασκευή, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η χώρα του κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά στο δίλημμα είτε να χάσει την αμερικανική υποστήριξη ή είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της από μια σκληρή ειρήνη με τη Ρωσία. Οι δηλώσεις του ήρθαν μία μέρα μετά την παρουσίαση του σχεδίου των 28 σημείων από τον Ντρίσκολ, το οποίο υπερβαίνει πολλές «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου και χαρακτηρίστηκε από Ευρωπαίους συμμάχους ως «συνθηκολόγηση».

«Τώρα η Ουκρανία ίσως βρεθεί μπροστά σε μια πολύ δύσκολη επιλογή - είτε απώλεια αξιοπρέπειας είτε με τον κίνδυνο να χάσει έναν βασικό εταίρο», τόνισε ο Ζελένσκι. Η χώρα αντιμετωπίζει «μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας», όπως είπε.

Ο Τραμπ, απαντώντας στις δηλώσεις Ζελένσκι από το Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, τόνισε ότι το αμερικανικό σχέδιο θα «πρέπει να αρέσει» στον Ουκρανό πρόεδρο. «Κάποια στιγμή, θα πρέπει να δεχτεί κάτι», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε επίσης την αντιπαράθεσή του με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, όταν ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς τον κατηγόρησε για αχαριστία. «Θυμάστε, όχι πολύ καιρό πριν, εδώ στο Οβάλ Γραφείο, του είπα “δεν έχεις χαρτί”. Πίστευα ότι έπρεπε να είχε κάνει συμφωνία πριν από έναν ή δύο χρόνια», σημείωσε ο Τραμπ.

Πρέσβεις της ΕΕ και αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη συνάντηση στο Κίεβο χαρακτήρισαν πάντως τα μηνύματα της Ουάσιγκτον «σοκαριστικά».

Αμερικανός αξιωματούχος που συμμετείχε στη συνάντηση δήλωσε από τη μεριά του ότι ήταν «θετική, ξεκάθαρη και με σεβασμό». «Υπήρξε καλή ανταλλαγή απόψεων, ο υπουργός Ντρίσκολ απάντησε σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπόρεσε δεδομένου του χρόνου», τόνισε. Εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας δεν απάντησε σε αίτημα των FT να σχολιάσει τη συνάντηση.

Αξιωματούχος της Δύσης δήλωσε ότι οι διπλωμάτες που παρευρέθησαν θεωρούν πως οι ΗΠΑ εκμεταλλεύονται την πολιτική αδυναμία του Ζελένσκι, εν μέσω του σκανδάλου διαφθοράς που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία της τελευταίες ημέρες, προκειμένου να πιέσουν τον Ουκρανό πρόεδρο να αποδεχθεί γρήγορα τη συμφωνία.

Ορισμένοι πρεσβευτές της ΕΕ χαρακτήρισαν την αμερικανική πρόταση στρατηγική νίκη της Ρωσίας. Η Ντέιβις αντέτεινε ότι η απώλεια 1 εκατ. Ρώσων στρατιωτών -που κατά τις ΗΠΑ έχουν σκοτωθεί από το 2022- δεν συνιστά νίκη.

Καθώς η συνάντηση έφτανε στο τέλος, οι Ευρωπαίοι υποστήριξαν ότι χρειάζεται να ασκηθεί περισσότερη πίεση στη Ρωσία αντί για μια συμφωνία εδώ και τώρα. Οι Αμερικανοί απάντησαν ότι η πρόταση αυτή είναι η καλύτερη που μπορεί να περιμένει η Ουκρανία.

«Αποδεικνύεται ότι είναι ακόμη χειρότερη απ’ ό,τι πιστεύαμε», δήλωσε άλλος ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τη συνάντηση.

Οι πληροφορίες για το κλίμα στη συνάντηση του Κιέβου οδήγησαν σε εσπευσμένες διμερείς επαφές μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών στη σύνοδο G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ. Οι συζητήσεις που κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα -μεταξύ της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν- επικεντρώθηκαν στο πώς θα πειστεί ο Τραμπ να καθυστερήσει την απαίτησή του να αποδεχθεί η Ουκρανία το σχέδιο.

Το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο προκάλεσε επίσης αντιδράσεις από μερίδα των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ. Ο γερουσιαστής Μιτς Μακόνελ δήλωσε ότι ο Πούτιν «πέρασε όλη τη χρονιά προσπαθώντας να κάνει τον Τραμπ να φαίνεται ανόητος», προσθέτοντας ότι «το να ανταμείψουμε τη ρωσική επιθετικότητα θα ήταν καταστροφικό για τα αμερικανικά συμφέροντα».



