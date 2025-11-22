Η νέα ρωσική επανάσταση στα drones αλλάζει τα δεδομένα στο ουκρανικό μέτωπο

Η εμφάνιση της άκρως μυστικής ρωσικής μονάδας Rubicon έχει μεταμορφώσει το τοπίο του πολέμου με drones, ανατρέποντας το πλεονέκτημα που μέχρι πρόσφατα είχε η Ουκρανία. Από τη δημιουργία της το 2024, η μονάδα έχει εξελιχθεί ραγδαία, με την υποστήριξη του Ρώσου υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, και έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη ρωσική στρατιωτική τεχνολογική ανανέωση.

Ο Αντρέι Μπελούσοφ

Η Rubicon δεν περιορίζεται στον σχεδιασμό drones. Αναπτύσσει ρομποτικά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη, ενώ πρωτοπορεί στη χρήση drones οπτικών ινών που δεν μπορούν να παρεμβληθούν. Η αποτελεσματικότητά της οδήγησε τη Μόσχα στη δημιουργία ξεχωριστής διοίκησης για μη επανδρωμένα συστήματα, με χιλιάδες χειριστές, τεχνικούς και μηχανικούς.

Στο πεδίο της μάχης, οι επιπτώσεις είναι εμφανείς. Οι μονάδες της Rubicon έχουν πλήξει συστηματικά ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού βαθιά πίσω από το μέτωπο, προκαλώντας βαριές απώλειες σε οχήματα, εξοπλισμό και σταθμούς επικοινωνιών. Η στοχοποίηση Ουκρανών χειριστών drones έχει ενταθεί, ενώ η κίνηση οχημάτων κοντά στο μέτωπο είναι πλέον σχεδόν αδύνατη εξαιτίας της μαζικής χρήσης UAVs.

Η Ουκρανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την απειλή εντοπίζοντας και χτυπώντας βάσεις της Rubicon, ενώ αναπτύσσει δικά της νέα μοντέλα drones και αντίμετρα ηλεκτρονικού πολέμου. Παρά ταύτα, η Ρωσία φαίνεται να αποκτά τεχνολογικό προβάδισμα, ενισχύοντας τη συνεργασία της με start-ups που παράγουν προηγμένα συστήματα μάχης.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι το μέλλον του πολέμου διαμορφώνεται από τον συνεχή αγώνα καινοτομίας. Σμήνη αυτόνομων UAVs, microdrones που δεν εντοπίζονται εύκολα και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που μεταβάλλονται εβδομαδιαία. Η σύγκρουση εξελίσσεται πλέον σε ατελείωτο κύκλο «εντοπισμού και καταστροφής», όπου η τεχνολογία καθορίζει το πεδίο της μάχης.

Πηγή: skai.gr

