Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ - Διεκδίκηση κατεχόμενων εδαφών αργότερα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στο Sky News σήμερα ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εάν τα ουκρανικά εδάφη που ελέγχει το Κίεβο μπορούσαν να τεθούν σε προστασία «υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ», επιτρέποντάς του έτσι να διαπραγματευτεί την επιστροφή των υπολοίπων εδαφών αργότερα μέσω διπλωματίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κλήθηκε να απαντήσει σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ένα από τα σχέδια του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να είναι το Κίεβο να παραχωρήσει τα εδάφη που έχει πάρει η Μόσχα στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να προσφερθεί στα μη κατεχόμενα τμήματα της χώρας προκειμένου να τερματιστεί η «θερμή φάση του πολέμου», εφόσον η ίδια η πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ αναγνωρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ζελένσκι φαίνεται να αποδέχεται ότι τα κατεχόμενα ανατολικά τμήματα της χώρας θα έμεναν προς το παρόν εκτός μιας τέτοιας συμφωνίας.

«Αν θέλουμε να σταματήσουμε τη θερμή φάση του πολέμου, πρέπει να βρεθεί υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ το έδαφος της Ουκρανίας που έχουμε υπό τον έλεγχό μας», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, σημείωσε και πρόσθεσε ότι στη συνέχεια, τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας μπορούν να διεκδικηθούν μέσω διπλωματίας.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι η κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη για να «υπάρξει εγγύηση ότι ο [Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ] Πούτιν δεν θα επιστρέψει» για να καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη.

Σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει «αμέσως» να προστατεύσει το τμήμα της Ουκρανίας που παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου, κάτι που, όπως είπε, η Ουκρανία χρειάζεται «πάρα πολύ, αλλιώς (ο Πούτιν) θα επιστρέψει».

«Πρέπει να συνεργαστούμε με τον Τραμπ»

Στην πρώτη του συνέντευξη στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ, ο Ζελένσκι ρωτήθηκε τι πιστεύει για τον εκλεγμένο πρόεδρο και δήλωσε ότι «πρέπει να συνεργαστούμε με τον νέο πρόεδρο» προκειμένου «να έχουμε τον μεγαλύτερο υποστηρικτή».

«Θέλω να συνεργαστώ απευθείας μαζί του, επειδή υπάρχουν διαφορετικές φωνές από τους ανθρώπους γύρω του. Και γι' αυτό πρέπει να μην επιτρέψουμε σε κανέναν γύρω μας να καταστρέψει την επικοινωνία μας», δήλωσε.

«Αυτό δεν θα είναι χρήσιμο και θα είναι καταστροφικό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε το νέο μοντέλο. Θέλω να μοιραστώ μαζί του ιδέες και θέλω να τον ακούσω».

Ερωτηθείς αν είχε μιλήσει με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι είπε ότι οι δυο τους είχαν μιλήσει τον Σεπτέμβριο, όταν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας: «Είχαμε μια συζήτηση. Ήταν πολύ θερμή, καλή, εποικοδομητική... Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση και ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα - τώρα πρέπει να προετοιμάσουμε κάποιες συναντήσεις».

Η συνέντευξη αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι αφήνει να εννοηθεί ότι θα αποδεχόταν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα περιελάμβανε τον ρωσικό έλεγχο του ουκρανικού εδάφους.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν δήλωσε ποτέ ότι θα παραχωρούσε οποιοδήποτε κατεχόμενο ουκρανικό έδαφος στη Ρωσία - συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία κατέλαβε τον Φεβρουάριο του 2014 και προσάρτησε επίσημα τον επόμενο μήνα.

Σημείωσε ότι μια τέτοια απόφαση δεν επιτρέπεται από το ουκρανικό σύνταγμα και ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να συμφωνήσουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να αποσχιστούν.

Οι πλησιέστερες τέτοιου είδους δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στη Le Monde τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, όταν άφησε να εννοηθεί ότι τα εδάφη θα μπορούσαν να ενταχθούν στη Ρωσία εάν το ψήφιζαν οι κάτοικοι σε ένα ελεύθερο και δίκαιο δημοψήφισμα. Είπε όμως ότι το Κίεβο θα έπρεπε να αποκτήσει εκ νέου τα εδάφη υπό τον έλεγχό του για να διεξαχθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα.

Σημειώνεται ότι περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ρωσία κήρυξε μονομερώς την προσάρτηση περιοχών εντός και γύρω από τις ουκρανικές περιοχές του Ντονέτσκ, της Χερσώνας, του Λουχάνσκ και της Ζαπορίζια, μετά από δημοψηφίσματα που δεν αναγνωρίστηκαν διεθνώς και κρίθηκαν παράνομα.

Η πάγια θέση του Ζελένσκι είναι ότι τα εδάφη παραμένουν ουκρανικά, ότι η ρωσική κατοχή των εδαφών είναι παράνομη και ότι το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει κανένα από τα εδάφη του προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Νωρίτερα φέτος παρουσίασε ένα «σχέδιο νίκης» στο ουκρανικό κοινοβούλιο, το οποίο περιελάμβανε την άρνηση παραχώρησης ουκρανικών εδαφών και κυριαρχίας.

Ωστόσο, η Μόσχα έχει υποστηρίξει ότι δεν θα παραχωρήσει κανένα από τα εδάφη που κατέχουν οι δυνάμεις της σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία και έχει αναφέρει ότι η παραχώρηση εδαφών από το Κίεβο αποτελεί προϋπόθεση για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παρά τη σθεναρή υπεράσπιση του εδάφους της Ουκρανίας και τις απόπειρες αντεπιθέσεων από την έναρξη του πολέμου πριν από περισσότερες από 1.000 ημέρες, οι δυνάμεις του Κιέβου βρίσκονται σε μειονεκτική θέση τους τελευταίους μήνες και η Ρωσία προελαύνει σιγά - σιγά στα ανατολικά της χώρας.

Πηγή: skai.gr

