Πεσκόφ για Ουκρανία: Θα απαντάμε σε κάθε χτύπημα με αμερικανικούς πυραύλους

Η Μόσχα θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε ουκρανικούς στόχους «κάθε φορά» που θα πλήττεται με πυραύλους που προμηθεύουν οι ΗΠΑ, δήλωσε νωρίτερα το Κρεμλίνο, απαντώντας στην καταδίκη του χτυπήματος στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Ο Πούτιν είχε προειδοποιήσει ότι η εξουσιοδότηση για τη χρήση αμερικανικών και άλλων πυραύλων ξένης κατασκευής ήταν ένα ανεύθυνο και κλιμακούμενο βήμα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Και αν χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πύραυλοι, θα υπάρχει κάθε φορά η κατάλληλη απάντηση», πρόσθεσε

«Όπως έχω πει επανειλημμένα, θα υπάρχει πάντα μια απάντηση από την πλευρά μας».

