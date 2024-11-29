Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου - αν και αντιμέτωπος με άσκηση δίωξης για απόπειρα πραξικοπήματος σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα της βραζιλιάνικης Ομοσπονδιακής Αστυνομίας - σχεδιάζει να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας του, αναμένοντας υποστήριξη από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση οικονομικών κυρώσεων κατά του σημερινού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έγραψε χθες η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

«Ο Τραμπ επέστρεψε, και αυτό είναι ένα σημάδι ότι θα επιστρέψουμε κι εμείς», είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Journal ο Μπολσονάρου, στον οποίο έχει αποκλειστεί να είναι υποψήφιος για το αξίωμα μέχρι το 2030 και βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές κατηγορίες για το σχέδιο πραξικοπήματος στο οποίο φέρεται να έχει άμεση εμπλοκή.

Ο Μπολσονάρου αρνείται οποιοδήποτε αδίκημα και ισχυρίζεται ότι είναι θύμα ενός κυνηγιού μαγισσών από τον πρόεδρο Λούλα και από αριστερούς δικαστές, σύμφωνα με την Journal.

«Δεν με θέλουν απλώς στη φυλακή, με θέλουν και νεκρό», είπε ο 69χρονος στην εφημερίδα.

Η επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Ο δικηγόρος του Μπολσονάρου αρνήθηκε να σχολιάσει τη συνέντευξη στην εφημερίδα και το γραφείο του Λούλα αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.

Την Τρίτη, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας συνέστησε να ασκηθεί δίωξη στον Μπολσονάρου και σε πρώην μέλη της κυβέρνησής του για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να εμποδίσουν την ανάληψη της εξουσίας από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα μετά τις προεδρικές εκλογές του 2022.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους (2019-2022) είχε επίσης «πλήρη επίγνωση» του φερόμενου σχεδίου δολοφονίας του Λούλα, σύμφωνα με την τελική έκθεση της Αστυνομίας, που ζητεί την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Μπολσονάρου και 36 άλλων προσώπων, στην πλειονότητά τους στρατιωτικών.

Η εκλογική νίκη Τραμπ στις ΗΠΑ έδωσε νέα ενέργεια στην ακροδεξιά της Βραζιλίας και γέννησε ελπίδες ότι ο Μπολσονάρου μπορεί να φανταστεί την επιστροφή του στην εξουσία παρά τα νομικά εμπόδια διεκδίκησης της προεδρίας το 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

