Πρώτη δήλωση ηγέτη Χεζμπολάχ μετά την κατάπαυση του πυρός: «Θεϊκή νίκη», ακόμη μεγαλύτερη και από εκείνη του 2006

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σήμερα, στην πρώτη ομιλία του αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, ότι η οργάνωσή του πέτυχε μια «μεγάλη νίκη».

Ο Κάσεμ έκανε λόγο για «θεϊκή νίκη», την οποία χαρακτήρισε ακόμη μεγαλύτερη και από εκείνη του 2006.

«Νικήσαμε επειδή εμποδίσαμε τον εχθρό να καταστρέψει τη Χεζμπολάχ και να εξολοθρεύσει την Αντίσταση ή να την αποδυναμώσει», είπε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Από τις συγκρούσεις, μεγάλο μέρος του νότιου και ανατολικού Λιβάνου καθώς και τα προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού καταστράφηκαν ενώ από τα ισραηλινά πλήγματα εξοντώθηκαν πολλά ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Ο Κάσεμ δεσμεύτηκε ότι θα συνεργαστεί με τον λιβανέζικο στρατό, που έχει αναλάβει να εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός η οποία προβλέπει την αποχώρηση τόσο της Χεζμπολάχ όσο και του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο. «Εγκρίναμε τη συμφωνία, με το κεφάλι ψηλά», είπε, τονίζοντας: «Σε εκείνους που στοιχημάτιζαν ότι η Χεζμπολάχ θα αποδυναμωθεί (λέω) ότι το στοίχημά τους απέτυχε».

Ο Κάσεμ είπε επίσης ότι ελπίζει πως θα εκλεγεί νέος πρόεδρος στον Λίβανο από το κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.