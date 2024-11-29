Το Κίεβο προτρέπει το ΝΑΤΟ να του απευθύνει πρόσκληση ένταξης

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα προέτρεψε τους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ να απευθύνουν πρόσκληση στο Κίεβο να ενταχθεί στη δυτική στρατιωτική συμμαχία κατά τη συνάντηση στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το κείμενο επιστολής το οποίο είδε το Reuters.

Η επιστολή αντικατοπτρίζει μια νέα προσπάθεια του Κιέβου να εξασφαλίσει πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, η οποία αποτελεί μέρος του «σχεδίου νίκης» που περιέγραψε τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Ουκρανία λέει ότι δέχεται ότι δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ έως το τέλος του πολέμου αλλά η υποβολή μιας πρόσκλησης τώρα θα έδειχνε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ένας από τους κύριους στόχους του, που είναι να αποτρέψει την ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Το ΝΑΤΟ έχει διακηρύξει ότι η Ουκρανία θα ενταχθεί στη συμμαχία και ότι βρίσκεται σε μια «αμετάκλητη» πορεία προς την ένταξη. Αλλά δεν έχει απευθύνει επίσημη πρόσκληση ούτε έχει ορίσει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την ένταξή της.

Διπλωμάτες του ΝΑΤΟ λένε ότι δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των μελών της συμμαχίας να προσκαλέσουν την Ουκρανία σε αυτό το στάδιο. Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα απαιτούσε τη συγκατάθεση και των 32 χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Αλλά ο Σιμπίχα στην επιστολή του, που είναι γραμμένη στα αγγλικά, υποστηρίζει ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή να γίνει η πρόσκληση.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η πρόσκληση θα πρέπει να γίνει σ' αυτή τη φάση», γράφει.

«Θα αποτελέσει την κατάλληλη απάντηση των Συμμάχων στη συνεχή κλιμάκωση του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Ρωσία, η τελευταία απόδειξη της οποίας είναι η εμπλοκή δεκάδων χιλιάδων βορειοκορεατικών στρατευμάτων και η χρήση της Ουκρανίας ως πεδίο δοκιμών νέων όπλων», προσθέτει ο Σιμπίχα.

«Σας προτρέπω να υποστηρίξετε την απόφαση να προσκαλέσετε την Ουκρανία να ενταχθεί στη Συμμαχία ως ένα από τα αποτελέσματα της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις 3-4 Δεκεμβρίου 2024», έγραψε ο Σιμπίχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

