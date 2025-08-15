«Ο Ζελένσκι δεν ξέρει πια τι να σκεφτεί»: Η Ζαχάροβα ειρωνεύεται τον Ουκρανό πρόεδρο και τον παρομοιάζει με...άλκη

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα σχολίασε με ειρωνεία ένα βίντεο με άλκη που προσπαθούσε να μπει στον χώρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν ξέρει πια τι να σκεφτεί».

«Ο Ζελένσκι δεν ξέρει πια τι να σκεφτεί», έγραψε στον λογαριασμό της στο Telegram. Η Ζαχάροβα επισύναψε ένα βίντεο στο οποίο, όπως ισχυρίζεται, απεικονίζεται μια άλκη που προσπαθεί να μπει στη βάση όπου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ.

