Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα σχολίασε με ειρωνεία ένα βίντεο με άλκη που προσπαθούσε να μπει στον χώρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν ξέρει πια τι να σκεφτεί».
«Ο Ζελένσκι δεν ξέρει πια τι να σκεφτεί», έγραψε στον λογαριασμό της στο Telegram. Η Ζαχάροβα επισύναψε ένα βίντεο στο οποίο, όπως ισχυρίζεται, απεικονίζεται μια άλκη που προσπαθεί να μπει στη βάση όπου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ.
