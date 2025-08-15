Ο Πούτιν, καθ' οδόν προς τις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ, έκανε μια στάση στο Μαγκαντάν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε στο Μαγκαντάν στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, το οποίο επικαλείται τον εκπρόσωπο Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, πριν την μετάβασή του στην Αλάσκα για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πούτιν αναμένεται να επισκεφθεί μια σειρά από εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ένα εργοστάσιο αλιευτικών προϊόντων, ένα πολιτιστικό κέντρο και ένα αθλητικό συγκρότημα, και να συνομιλήσει με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Μαγκαντάν, Σεργκέι Νόσοφ.

«Φυσικά... λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφία της χώρας, ο πρόεδρος δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να ασχοληθεί με περιφερειακά θέματα. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στην Αλάσκα, όπου θα ασχοληθεί με ρωσοαμερικανικά θέματα», δήλωσε ο Πένσκοφ στους δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ, στα κοινωνικά βίντεο κυκλοφορεί βίντεο που φέρεται να δείχνει την αυτοκινητοπομπή του Ρώσου προέδρου στο Μαγκαντάν.

