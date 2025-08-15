Του Βασίλη Καλτσά

Η σύνοδος κορυφής της Παρασκευής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομόλογού του, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Joint Base Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Η συνάντηση του Τραμπ και του Πούτιν για την Ουκρανία, καθώς και η συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει, αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER), μια σχετικά άγνωστη στρατιωτική εγκατάσταση στο Άνκορατζ με πλούσια ιστορία, σημειώνει το Axios.

Η στρατιωτική βάση διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση της Σοβιετικής Ένωσης από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια σπάνια την επισκέπτονται μη στρατιωτικοί ηγέτες, πόσο μάλλον δύο πρόεδροι.

Η βάση Elmendorf-Richardson

Η βάση φιλοξενεί την 3η Πτέρυγα της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη όπως το F-22 Raptor, και θεωρείται βασικός κόμβος για επιχειρήσεις στην Ασία, την Αρκτική και τη Δυτική Ακτή.

Σύμφωνα με το αμερικανικό στρατό, η βάση φιλοξενεί περισσότερους από 32.000 ανθρώπους και αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του πληθυσμού του Άνκορατζ.

Η βάση διαθέτει υποδομές αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καλύπτει έκταση 85.000 στρεμμάτων.

Η JBER βρίσκεται σε απόσταση περίπου 11 μιλίων από το κέντρο του Άνκορατζ.

Η βάση θεωρείται από πολλούς ειδικούς ως η μόνη τοποθεσία στην Αλάσκα με επαρκή ασφάλεια για να φιλοξενήσει τόσο τον Πούτιν όσο και τον Τραμπ.

Πώς δημιουργήθηκε η βάση

Η στρατιωτική βάση όπως είναι γνωστή σήμερα, δημιουργήθηκε το 2010, όταν η αεροπορική βάση Elmendorf συγχωνεύθηκε με το Fort Richardson.

Η Elmendorf διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και παρακολουθούσε επίσης τυχόν πυρηνικές επιθέσεις ή στρατιωτικές δραστηριότητες από τον Ειρηνικό.

Για το λόγο αυτό, η βάση έχει το παρατσούκλι «Top Cover for North America» (Κορυφαία κάλυψη για τη Βόρεια Αμερική), σύμφωνα με τον ιστότοπο της βάσης.

Ο στρατός μετακόμισε για πρώτη φορά στην Αλάσκα το 1867, μετά την αγορά του εδάφους από τη Ρωσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Πολεμική Αεροπορία έφτασε το 1941 εν μέσω ανησυχιών σχετικά με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Στρατός μετακόμισε στο νέο Fort Richardson το 1951 και η Πολεμική Αεροπορία ανέλαβε τον έλεγχο του αρχικού Fort Richardson, μετονομάζοντάς το σε Elmendorf Air Force Base.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της βάσης, το 2010 οι δύο δυνάμεις συγχωνεύτηκαν, επεκτείνοντας παράλληλα τις υποδομές τους.

Επισκέψεις στη Joint Base Elmendorf-Richardson

Η στρατιωτική βάση έχει φιλοξενήσει τουλάχιστον τέσσερις προέδρους των ΗΠΑ και έναν ξένο αξιωματούχο.

Το 1971, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον φιλοξένησε τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Χιροχίτο στο Elmendorf, σε μια ιστορική συνάντηση, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία αυτοκράτορας της Ιαπωνίας επισκεπτόταν μια ξένη χώρα. Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν σε ένα υπόστεγο για να παρακολουθήσουν τη συνάντηση.

Ο πρώην πρόεδρος Ρέιγκαν σταμάτησε στο Elmendorf το 1983 καθ' οδόν προς την Ιαπωνία και την Κορέα.

Ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα επισκέφθηκε τη βάση το 2015 για τη διάσκεψη GLACIER. Και το 2023, ο τότε πρόεδρος Μπάιντεν συμμετείχε σε τελετή μνήμης στις 11 Σεπτεμβρίου.

Συνάντηση Νίξον - Χιροχίτο

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1971, ο Χιροχίτο, αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, προσγειώθηκε στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου τον περίμενε ο πρόεδρος Νίξον για να τον υποδεχτεί. Η συνάντηση ήταν σύντομη, καθώς ο αυτοκράτορας είχε προορισμό την Ευρώπη - το αεροπλάνο του προσγειώθηκε στις 10 μ.μ. και απογειώθηκε ξανά στις 11:40.

Παρόλα αυτά, ήταν μια σημαντική στιγμή, καθώς ο Χιροχίτο είχε πλέον γίνει, σύμφωνα με τα λόγια του Προέδρου Νίξον, «ο πρώτος βασιλεύων μονάρχης στη μακρά ιστορία της Ιαπωνίας που πάτησε σε ξένο έδαφος», σημειώνει το Nixon Foundation.

Αυτό ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι η ιαπωνική μοναρχία ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα η παλαιότερη συνεχής βασιλική οικογένεια στον κόσμο.

Εκείνη την εποχή,το 1971, η Αλάσκα είχε τον μικρότερο πληθυσμό από όλες τις πολιτείες (σήμερα βρίσκεται στην 47η θέση) και ήταν πολιτεία μόλις δώδεκα χρόνια. Σε ένα ενημερωτικό έγγραφο επισημαίνεται ότι το Άνκορατζ είναι «σχεδόν τόσο παλιό όσο ο Πρόεδρος».

Η πολιτεία ήταν ιδιαίτερα κοντά στην Ιαπωνία, τόσο οικονομικά — η Ιαπωνία αγόραζε το 95% των εξαγωγών της Αλάσκας σε ορυκτά, ξύλο και φυσικό αέριο — όσο και γεωγραφικά — ορισμένα νησιά της Αλάσκας βρίσκονται πιο κοντά στην Ιαπωνία από το Άνκορατζ.

Μετά την Αλάσκα, ο Χιροχίτο ταξίδεψε στη Βρετανία, που σηματοδότησε την πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψή του, και από εκεί επισκέφθηκε τη Βόννη και το Παρίσι. Στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου στο Λονδίνο, είπε στον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Walter Annenberg, να ευχαριστήσει τον Νίξον για τη φιλοξενία του.

