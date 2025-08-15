Λαβρόφ: Πολλά έγιναν κατά την επίσκεψη Γουίτκοφ στη Ρωσία, ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή την εποικοδομητική συζήτηση στην Αλάσκα

«Πολλά έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία, ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή την εποικοδομητική συζήτηση στην Αλάσκα», δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Υπενθυμίζεται ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Πούτιν συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Κρεμλίνο. Ο σύμβουλός του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, παρών στη συνάντηση, δήλωσε τότε χαρακτηριστικά ότι «λάβαμε κάποια σήματα από το Τραμπ, στείλαμε και εμείς μερικά». Ο Ρώσος αξιωματούχος έκανε λόγο για «χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση του προέδρου Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο».

Στο μεταξύ, ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν τερμάτισε νωρίς την επίσκεψή του στο Κιργιστάν για να επιστρέψει στη Μόσχα πριν τη σύνοδο της Αλάσκας.

Υπενθυμίζεται ότι η ρωσική πενταμελής αποστολή περιλαμβάνει:

Τον βοηθό του προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ

Τον υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ

Τον υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ

Τον υπουργό Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ

Τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμιτρίεφ

