Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ζήτησε την Παρασκευή να ασκηθεί εκ νέου έλεγχος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας της να καθορίζει τα επιτόκια, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της να ασκήσει έλεγχο σε μια κεντρική τράπεζα της οποίας η απομόνωση από βραχυπρόθεσμες πολιτικές πιέσεις θεωρείται ευρέως ως κλειδί για τον αποτελεσματικό έλεγχο του πληθωρισμού.

«Πρέπει επίσης να υπάρξει μια ειλικρινής, ανεξάρτητη, αμερόληπτη αναθεώρηση ολόκληρου του θεσμού, συμπεριλαμβανομένης της νομισματικής πολιτικής, της ρύθμισης, της επικοινωνίας, του προσωπικού και της έρευνας», έγραψε ο Μπέσεντ στην Wall Street Journal, καλώντας επίσης την Fed να αφήσει την εποπτεία της στις κυβερνητικές αρχές και να «περιορίσει τις στρεβλώσεις που προκαλεί στην οικονομία», μεταξύ άλλων μέσω αγορών ομολόγων που πραγματοποιούνται εκτός πραγματικών συνθηκών κρίσης.

«Η Fed πρέπει να αλλάξει πορεία», ανέφερε σε ένα εκτενέστερο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο The International Economy, στο οποίο επέκρινε την Fed για πολιτικές που, όπως είπε, βοήθησαν στην τροφοδότηση του πληθωρισμού, πλούτισαν τους πλούσιους εις βάρος των φτωχών και επιδείνωσαν την κρίση προσιτότητας της στέγασης.

Κατηγόρησε επίσης την κεντρική τράπεζα για κομματική αντιπαράθεση και κατάχρηση δημόσιων πόρων για τα πάντα, από την ανακαίνιση των κεντρικών της γραφείων μέχρι την αστυνομική της δύναμη, ενισχύοντας τις κατηγορίες που διατύπωσαν επικριτές της Fed εντός και εκτός της κυβέρνησης Τραμπ, για τις οποίες η τράπεζα έχει υποστηρίξει ότι δεν αντικατοπτρίζουν τα γεγονότα.

Το μπαράζ επικρίσεων του Μπέσεντ - το οποίο χαρακτήρισε ως προσπάθεια αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της Fed - ήρθε καθώς ξεκίνησε μια σειρά συνεντεύξεων την Παρασκευή σε αναζήτηση υποψηφίων για να αντικαταστήσουν τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει τη διαδικασία.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με τον Πάουελ και έχει αυξήσει την πίεση στη Fed για μείωση των επιτοκίων ενώ έχει κάνει κινήσεις για την αντικατάσταση στελεχών με δικούς του ανθρώπους στην κεντρική τράπεζα που θα πιέσουν για περικοπές. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι απολύει την διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, λόγω ισχυρισμών για απάτη με στεγαστικά δάνεια, για τους οποίους η Κουκ ισχυρίζεται ότι είναι αβάσιμοι. Η Κουκ έχει υποβάλει μήνυση για να σταματήσει την απόλυση και παραμένει στη θέση της προς το παρόν.

Ο υποψήφιος του Τραμπ για την κάλυψη μιας κενής θέσης στην Fed, Στίβεν Μίραν, δήλωσε στην ακρόαση για την υποψηφιότητά του αυτή την εβδομάδα ότι θα λάβει άδεια άνευ αποδοχών από τη θέση του οικονομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου όσο θα εκτελεί τα καθήκοντά του στη Fed, κάτι που οι Δημοκρατικοί θεώρησαν ότι δεν θα του επιτρέπει να λαμβάνει αποφάσεις νομισματικής πολιτικής ανεξάρτητα από τον πρόεδρο.

Ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η λίστα των πιθανών διαδόχων του Πάουελ περιλαμβάνει τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ και τον πρώην κυβερνήτη της Fed Κέβιν Γουόρς μαζί με τον νυν διοικητή της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ.

Ορισμένες από τις επικρίσεις του Μπέσεντ εκφράζουν τις απόψεις των υποψηφίων για την προεδρία της Fed. Ο Γουόρς, για παράδειγμα, ζητά εδώ και καιρό «αλλαγή καθεστώτος» στη Fed.

Ο Γουόλερ ήταν ένας από τους δύο διοικητές της Fed που διαφώνησαν με την απόφασή της τον Ιούλιο να μην μειώσει τα επιτόκια.

Η Fed φαίνεται έτοιμη να ξεκινήσει μια σειρά από μειώσεις αυτόν τον μήνα για να ενισχύσει μια ολοένα και πιο εύθραυστη αγορά εργασίας, αν και κανένας από τους τωρινούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής δεν έχει στηρίξει τις μεγάλες μειώσεις των επιτοκίων που έχει ζητήσει ο Τραμπ ή την ολοκληρωτική αναμόρφωση της Fed που υποστηρίζει τώρα ο Μπέσεντ.

