Η Κουκ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της, λέει η Fed - Δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης Τραμπ για απόλυσή της

Η διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) Λίζα Κουκ, την απομάκρυνση της οποίας ζητά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λόγω ισχυρισμών για ψευδείς δηλώσεις στα στεγαστικά της δάνεια, θα ζητήσει δικαστική έγκριση για το δικαίωμα να συνεχίσει τον ρόλο της στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη η Fed.

«Η Λίζα Κουκ έχει δηλώσει μέσω της προσωπικής της δικηγόρου ότι θα προσφύγει άμεσα κατά αυτής της ενέργειας στο δικαστήριο και θα επιδιώξει δικαστική απόφαση που θα επιβεβαιώνει την ικανότητά της να συνεχίσει να εκπληρώνει τα καθήκοντά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομοσπονδιακού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, το οποίο έχει επικυρωθεί από τη Γερουσία», δήλωσε εκπρόσωπος της Fed. «Όπως πάντα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση».

Η Fed θα συνεδριάσει στις 16-17 Σεπτεμβρίου για να καθορίσει πιθανή μείωση των επιτοκίων προς την κατεύθυνση που έχει ζητήσει ο Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο διοικητικό συμβούλιο, η Κουκ ψήφιζε με την πλειοψηφία, υπέρ της αύξησης των επιτοκίων για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η απόλυση της Κουκ «έχει άμεση ισχύ» ενώ την Τρίτη ανέφερε ότι έχει κατά νου κάποιον ως αντικαταστάτη της.

Η δήλωση της Fed για τη διατήρηση της ιδιότητας της Κουκ ως διοικήτριας σημαίνει ότι χωρίς δικαστική απόφαση η Αφροαμερικανή, μπορεί να συμμετέχει κανονικά στην επερχόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η δικηγόρος της, Άμπε Λόουελ, έχει δεσμευτεί να καταθέσει αγωγή εκ μέρους της κατά της απόλυσης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δεν έχει ασκήσει δίωξη ούτε έχει λάβει κανένα μέτρο εναντίον της μέχρι αυτή την ώρα.

Ο νόμος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας προβλέπει 14ετή θητεία για τους διοικητές της Fed και ορίζει ότι μπορούν να απομακρυνθούν από τα καθήκοντά τους από τον πρόεδρο μόνο για «σοβαρό λόγο». Η θητεία της Κουκ θα έληγε το 2038.

«Η μακροχρόνια θητεία και η προστασία απομάκρυνσης των διοικητών χρησιμεύουν ως ζωτική δικλείδα ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής βασίζονται σε δεδομένα, οικονομική ανάλυση και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Fed. «Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά της όπως ορίζει ο νόμος».

Πηγή: skai.gr

