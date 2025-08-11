Οι δύο αντιπρόεδροι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η Μισέλ Μπόουμαν και ο Φίλιπ Τζέφερσον, και η πρόεδρος της Fed του Ντάλας Λόρι Λόγκαν εξετάζονται ως υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου της κεντρικής τράπεζας όταν η θέση ανοίξει το επόμενο έτος, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης, σημειώνει το Bloomberg.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος διευθύνει την αναζήτηση, θα πάρει συνέντευξη από επιπλέον υποψηφίους τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, στους οποίους παραχωρήθηκε ανωνυμία για να μιλήσουν με ειλικρίνεια για τη διαδικασία. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να κάνει την τελική του ανακοίνωση αυτό το φθινόπωρο, είπαν.

Άλλοι που παραμένουν υπό εξέταση είναι ο Κέβιν Χάσετ, στενός οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οικονομολόγος Μαρκ Σούμερλιν και οι πρώην αξιωματούχοι της Fed, Κέβιν Γουόρς και Τζέιμς Μπούλαρντ, είπαν οι άνθρωποι.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ πρότεινε τον Στίβεν Μίραν, πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, για να καλύψει μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed που λήγει στα τέλη Ιανουαρίου. Η θέση άνοιξε όταν η Αντριάνα Κούγκλερ ανακοίνωσε την πρόωρη αποχώρησή της.

Με την υποψηφιότητα τoυ Μίραν να κατευθύνεται προς τη Γερουσία για επιβεβαίωση, η ομάδα Τραμπ δεν αισθάνεται την ανάγκη να επισπεύσει την αναζήτηση προέδρου, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ο Μπέσεντ θα πάρει συνέντευξη από όλους τους υποψηφίους για την προεδρία και στη συνέχεια θα κάνει μια σύσταση στον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι

Πηγή: skai.gr

