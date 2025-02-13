Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει επισκέψεις σε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής από σήμερα 13η ως την 18η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους χθες Τετάρτη.

Ο κ. Ρούμπιο θα μεταβεί στη Γερμανία, όπου θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια και σε σύνοδο των ΥΠΕΞ της G7, προτού ταξιδέψει στο Ισραήλ, στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατά την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

