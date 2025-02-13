Ρίψη χειροβομβίδας χθες Τετάρτη το βράδυ στο εσωτερικό μπαρ σε συνοικία που θεωρούν νευραλγικής σημασίας οι αρχές της Γκρενόμπλ, στη νοτιοανατολική Γαλλία, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο σοβαρά, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μη εξαιρουμένης της τρομοκρατικής ενέργειας.

«Κάποιος μπήκε, πέταξε χειροβομβίδα, δεν είπε ούτε λέξη απ’ ό,τι φαίνεται, μετά τράπηκε σε φυγή», είπε στον Τύπο ο εισαγγελέας της Κουσί, ο Φρανσουά Τουρέ, παρών στον τόπο της επίθεσης.

Δεν αποκλείεται «καμία» υπόθεση για το έγκλημα «ως αυτό το στάδιο», πρόσθεσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Πάντως μάλλον «μπορεί να αποκλειστεί» το ενδεχόμενο να επρόκειτο για «καθαρά τρομοκρατική ενέργεια», καθώς «τίποτα δεν μας οδηγεί να σκεφτούμε ότι (η επίθεση) συνδεόταν με την τρομοκρατία», πρόσθεσε ο Φρανσουά Τουρέ, κάνοντας λόγο για «πράξη ακραίας βίας» που «θα μπορούσε να συνδέεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

«Το πρόσωπο» που έριξε τη χειροβομβίδα φέρεται να ήταν επίσης «οπλισμένο με (σ.σ. αυτόματο τουφέκι εφόδου) Καλάσνικοφ, όμως αυτό μένει να εξακριβωθεί. Δεν είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκε αυτό το Καλάσνικοφ. A priori, οι ζημιές προκλήθηκαν από την έκρηξη της χειροβομβίδας», εξήγησε.

Τη στιγμή που ανατινάχτηκε η χειροβομβίδα, στο κατάστημα βρίσκονταν «πολλοί πελάτες», σύμφωνα με τον ίδιο.

Η έκρηξη έγινε λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία του Ολυμπιακού Χωριού, στην οποία δίνουν γενικά προτεραιότητα οι υπηρεσίες ασφαλείας, στο νότιο τμήμα της Γκρενόμπλ.

Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται είναι η σύνδεση με τη διακίνηση ναρκωτικών, κατά τον εισαγγελέα.

Ο απολογισμός περί τις 23:00 (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) έκανε λόγο για κάπου δώδεκα ανθρώπους στους οποίους προσφέρθηκαν φροντίδες από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, που έσπευσαν επιτόπου μαζικά, ανάμεσά τους δυο σοβαρά τραυματισμένους, που πάντως δεν θεωρείται πως διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο, πάντα κατά τον εισαγγελέα Τουρέ.

Πηγή: skai.gr

