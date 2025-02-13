Η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την άσκηση διώξεων εναντίον των αρχών της πολιτείας της Νέας Υόρκης, έπειτα από παρόμοια ενέργεια την περασμένη εβδομάδα εναντίον της πολιτείας Ιλινόι, επίσης «καταφυγίου» που προστατεύει παράτυπους μετανάστες.

«Ασκήσαμε διώξεις εναντίον της Νέας Υόρκης», είπε η κυρία Μπόντι κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας πως έχουν στο στόχαστρο ιδίως τη Δημοκρατική κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ και τη γενική εισαγγελέα (σ.σ. πολιτειακή υπουργό Δικαιοσύνης) Λετίσια Τζέιμς.

«Η Νέα Υόρκη επέλεξε να δώσει την προτεραιότητα στους παράνομους αλλοδαπούς αντί των Αμερικανών πολιτών. Αυτό σταματάει σήμερα. Όπως γνωρίζετε, ασκήσαμε δίωξη εναντίον της Ιλινόι κι η Νέα Υόρκη δεν άκουσε — μπορεί να έχετε σειρά», διεμήνυσε η κυρία Μπόντι.

Η υπουργός Δικαιοσύνης στηλίτευσε ιδίως το γεγονός ότι στη Νέα Υόρκη ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν έχουν πρόσβαση σε δεδομένα μεταναστών που ελέγχουν για την κατάστασή τους, το εάν δηλαδή βρίσκονται στη χώρα νόμιμα ή όχι.

Την 6η Φεβρουαρίου, το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε εναντίον νόμων σε ισχύ στην πολιτεία Ιλινόι και στο Σικάγο, που απαγορεύουν στην αστυνομία να συλλαμβάνει ανθρώπους εναντίον του καθεστώτος τους ως προς τη μετανάστευση και περιορίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορεί να μοιράζεται με τις ομοσπονδιακές αρχές για τους μετανάστες.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου θεωρεί τους νόμους αυτούς αντισυνταγματικούς, καθώς στις ΗΠΑ την αρμοδιότητα για τη μετανάστευση έχει κατά κύριο λόγο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχόταν ασταμάτητα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του πως θα εξαπολύσει «το μεγαλύτερο πρόγραμμα απελάσεων στην αμερικανική ιστορία», αναπτύσσοντας τον στρατό αν κρίνει πως χρειάζεται.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου, η κυβέρνησή του διεξάγει και προβάλλει πολύ σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ τις απελάσεις μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής σε όλη τη χώρα, ιδίως με στρατιωτικές πτήσεις. Εννοεί επίσης να στείλει δεκάδες χιλιάδες μετανάστες στη διαβόητη στρατιωτική φυλακή στη βάση στον Κόλπο του Γουαντάναμο, στο έδαφος της Κούβας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.