Μήνυμα προς την Ευρώπη να μην «γυρίσει την πλάτη» στο Ισραήλ απηύθυνε ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα υιοθετήσει πακέτο μέτρων κατά της χώρας, με αναστολή εμπορικών διατάξεων και κυρώσεις σε ακραίους υπουργούς και βίαιους εποίκους, ενώ ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τη χερσαία επίθεση στη Γάζα.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Ισραήλ κάλεσε την Τρίτη την Ευρώπη να μην απομακρυνθεί από το Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι η ήπειρος θα ζημιώσει τον εαυτό της αν «γυρίσει την πλάτη» στο εβραϊκό κράτος.

«Θέλω να είμαι σαφής: Η απομόνωση, ο αποκλεισμός και η τιμωρία του Ισραήλ σημαίνει ότι πέφτουμε θύματα των χειραγωγήσεων πρακτόρων του χάους», δήλωσε σε εκδήλωση της γερμανικής πρεσβείας στη Χερζλίγια.

«Η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει: Το να γυρίσει την πλάτη της στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή ισοδυναμεί με το να γυρίσει την πλάτη της στα ίδια της τα συμφέροντα. Και όλοι θα πληρώσουμε το τίμημα. Ναι, στην επιστήμη και την καινοτομία, στην έρευνα και τον πολιτισμό. Μα κυρίως σε μια αποδυναμωμένη συμμαχία των μετριοπαθών, προς όφελος ενός ενισχυμένου άξονα ακραίων. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Χέρτζογκ έρχονται τη στιγμή που το Ισραήλ βρίσκεται όλο και πιο απομονωμένο διεθνώς, τόσο για τις ενέργειές του στη Γάζα όσο και για την πρόσφατη επίθεση στο Κατάρ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Επιτροπή θα «παγώσει τη διμερή στήριξη προς το Ισραήλ», προτείνοντας ακόμη και κυρώσεις σε ορισμένα ακροδεξιά μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης.



