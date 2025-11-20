Λογαριασμός
Ο Τραμπ παίζει μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο, με AI – Δείτε βίντεο

«Ο Ρονάλντο είναι υπέροχος τύπος. Χάρηκα για τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο. Είναι πραγματικά έξυπνος και κουλ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος 

Τραμπ - Ρονάλντο

Ενθουσιασμένος με τη συνάντηση που είχε με τον σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής παρευρέθηκε στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ξεναγήθηκε στον Λευκό Οίκο από τον ίδιο τον πρόεδρο, ενώ ο Τραμπ δημοσίευσε και ένα AI βίντεο που τους δείχνει να παίζουν μπάλα στο Οβάλ Γραφείο

«Ο Ρονάλντο είναι υπέροχος τύπος. Χάρηκα για τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο. Είναι πραγματικά έξυπνος και κουλ!», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social. 

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο Τραμπ:

Και ο Ρονάλντο ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό πρόεδρο για την πρόσκληση και την υποδοχή και δημοσίευσε εικόνες στο Instagram από τη συνάντησή τους:

