Ο Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τον αντισημιτισμό «φωτογραφίζοντας» τον Κάνιε Γουέστ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν με ανάρτησή του στο twitter σήμερα Παρασκευή καταδίκασε τον αντισημιτισμό μετά τις δηλώσεις του Κάνιε Γουέστ.

Αν και δεν κατονόμασε τον Αμερικανό ράπερ τον φωτογράφισε ωστόσο μετά το νέο αντισημιτικό παραλήρημα του τραγουδιστή ο οποίος επαίνεσε τον Χίτλερ, υποστηρίζοντας ότι το ναζιστικό καθεστώς ήταν, στην πραγματικότητα, καλό για τον κόσμο.

«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Το Ολοκαύτωμα συνέβη. Ο Χίτλερ ήταν μια δαιμονική φιγούρα. Και αντί να του δίνουν μια πλατφόρμα, οι πολιτικοί μας ηγέτες θα πρέπει να φωνάζουν και να απορρίπτουν τον αντισημιτισμό όπου κι αν κρύβεται. Η σιωπή είναι συνενοχή», έγραψε.

I just want to make a few things clear:



The Holocaust happened.



Hitler was a demonic figure.



And instead of giving it a platform, our political leaders should be calling out and rejecting antisemitism wherever it hides.



Silence is complicity.