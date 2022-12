Το Twitter μπλοκάρει το λογαριασμό του Κάνιε Γουέστ - Σκληρή κόντρα με τον Ίλον Μάσκ

Το Twitter αποφάσισε να μπλοκάρει για δεύτερη φορά τον λογαριασμό του γνωστού Αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ, εξαιτίας φιλοναζιστικών σχολίων.

Ο Αμερικανός σταρ προκάλεσε με ανάρτηση που απεικόνιζε έναν συνδυασμό της σβάστικας με το Άστρο του Δαυίδ.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε επαινέσει τον Αδόλφο Χίτλερ και τους ναζί σε συνέντευξη.

Ο Γουέστ είχε ξανά αποκλειστεί στο παρελθόν από το Twitter για αντισημτικά σχόλια.

Επανήλθε με απόφαση του νέου ιδιοκτήτη του μέσου, Ίλον Μασκ, στις 21 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός ράπερ ανέβασε το βράδυ της Πέμπτης εικόνα της σβάστικας πάνω από το Άστρο του Δαβίδ, το σύμβολο του Ιουδαϊσμού.

Η ανάρτηση εξαφανίστηκε πολύ γρήγορα.

Στη συνέχεια, ο Γουέστ ανέβασε μια καθόλου κολακευτική ημίγυμνη φωτογραφία του Μασκ από γιοτ, γράφοντας: «Ας θυμόμαστε πάντα αυτό ως το τελευταίο μου tweet».

Στη συνέχεια ο Μασκ του απάντησε για τη φωτογραφία πως «αυτό δεν πειράζει», ενώ για τη διαγραμμένη ανάρτηση με τη σβάστικα του έγραψε: «Αυτό πειράζει».

Ακολούθως, ο ράπερ πέρασε στην πλατφόρμα Truth Social, που ξεκίνησε από τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου άρχισε να δημοσιεύει γραπτά μηνύματα που υποτίθεται ότι του έστειλε ο Μασκ προσπαθώντας να πιάσει κουβέντα μαζί του για το tweet.

«Συγγνώμη, αλλά το παράκανες. Αυτό δεν είναι αγάπη» του απάντησε ο Μασκ.

«Ποιος σε όρισε δικαστή;» τον ρώτησε ο Γουέστ και έκανε share ένα screenshot από το λογαριασμό του στο Twitter που δείχνει ότι του είχε απαγορευτεί να στέλνει tweet για 12 ώρες για παραβίαση των κανόνων της πλατφόρμας.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.