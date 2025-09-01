Η πυγμαχία θρηνεί την απώλεια ενός μεγάλου αθλητή της. Σε ηλικία 75 ετών, Τζο Μπάγκνερ, άφησε την τελευταία του πνοή στην Αυστραλία, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια σε οίκο ευγηρίας.

Ο Μπάγκνερ γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου του 1950 και έξι χρόνια αργότερα, μετακόμισε οικογενειακώς στη Βρετανία, μετά από τη ρωσική εισβολή στην πατρίδα του, την Ουγγαρία.

Στα 21 του ήταν ήδη πρωταθλητής, είχε πάρει τη βρετανική υπηκοότητα και εκπροσωπούσε τη Μεγάλη Βρετανία και την Κοινοπολιτεία στις επίσημες διοργανώσεις.

Στην ακμή του αγωνίστηκε δύο φορές κόντρα στον Μοχάμαντ Άλι, όπου ηττήθηκε ομόφωνα στα σημεία, ενώ κόντραρε στα ίσια και τον Τζο Φρέιζερ. Θεωρείται ένας από τους δέκα κορυφαίους πυγμάχους όλων των εποχών.

Εκτός καναβάτσου, είχε δραστηριότητα ως ηθοποιός σε διάφορες ταινίες κυρίως τη δεκαετία του '80. Το 2005, μάλιστα, προσελήφθη ως σύμβουλος του Ράσελ Κρόου, για να τον καθοδηγήσει στο ρόλο του στην ταινία Cinderella Man, όπου ο γνωστός ηθοποιός έπαιζε έναν πυγμάχο. Η συνεργασία κράτησε λίγες μέρες, διότι ο Μπάγκνερ εξύβρισε τον Κρόου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων!

