Τραμπ: Η Ινδία προσέφερε μηδενικούς δασμούς, αλλά είναι αργά

«Τώρα προσφέρθηκαν να μειώσουν τους δασμούς στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από χρόνια», έγραψε ο Τραμπ  

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ινδία προσέφερε μηδενικούς δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα.

Αν και χαρακτήρισε τη σχέση των ΗΠΑ με την Ινδία «μονόπλευρη», ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Τώρα προσφέρθηκαν να μειώσουν τους δασμούς στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από χρόνια».

Η ινδική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε άμεσα στα σχόλια του Τραμπ, τα οποία έγιναν μετά την επιβολή συνολικών δασμών που φτάνουν έως και το 50% στα ινδικά προϊόντα.
 

