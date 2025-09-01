Τραμπ: Η Ινδία προσέφερε μηδενικούς δασμούς, αλλά είναι αργά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ινδία προσέφερε μηδενικούς δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα.

Αν και χαρακτήρισε τη σχέση των ΗΠΑ με την Ινδία «μονόπλευρη», ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Τώρα προσφέρθηκαν να μειώσουν τους δασμούς στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από χρόνια».

What few people understand is that we do very little business with India, but they do a tremendous amount of business with us. In other words, they sell us massive amounts of goods, their biggest “client,” but we sell them very little - Until now a totally one sided relationship,… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 1, 2025

Η ινδική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε άμεσα στα σχόλια του Τραμπ, τα οποία έγιναν μετά την επιβολή συνολικών δασμών που φτάνουν έως και το 50% στα ινδικά προϊόντα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.