Ο αμερικανός επαγγελματίας πυγμάχος Τζορτζ Φόρμαν, θρύλος του αθλήματος στην κατηγορία βαρέων βαρών, που μια δεκαετία αφού κρέμασε τα γάντια του αποφάσισε να επιστρέψει στα ριγκ και κατόρθωσε να ανακτήσει τον τίτλο του, προτού μεταμορφωθεί σε επιτυχημένο διαφημιστή προϊόντων, απεβίωσε χθες Παρασκευή σε ηλικία 76 ετών, ανακοίνωσε η οικογένεια μέσω Instagram.

Ο «Μπιγκ Τζορτζ» Φόρμαν, δις παγκόσμιος πρωταθλητής, γράφτηκε στην ιστορία του αθλήματος, ιδίως μετά την ήττα του από τον Μοχάμεντ Αλί στον μυθικό αγώνα που έμεινε γνωστός με την ονομασία «Rumble in the Jungle», στην Κινσάσα το 1974.

«Με μεγάλη θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Τζορτζ Έντουαρντ Φόρμαν του πρεσβύτερου, ο οποίος έφυγε ειρηνικά την 21η Μαρτίου 2025, πλαισιωμένος από τους δικούς του ανθρώπους», ανέφερε η οικογένεια.

«Ουμανιστής, ολυμπιονίκης, δυο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έχαιρε μεγάλου σεβασμού. Ήταν δύναμη για το καλό, άνδρας με πειθαρχία, με πεποιθήσεις, προστάτης της κληρονομιάς του, που αγωνίστηκε ακούραστα για να υπερασπιστεί το όνομά του και την οικογένειά του».

Ο Τζορτζ Φόρμαν, πυγμάχος με σχεδόν υπεράνθρωπη δύναμη, αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρωταθλητής κόσμου το 1973, νικώντας τον Τζο Φρέζιερ, αφού είχε ήδη εξασφαλίσει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968.

Ο πυγμάχος με ύψος 1,93 μ., από υποβαθμισμένη συνοικία του Χιούστον (Τέξας), θα έχανε όμως τον τίτλο του, νικημένος από τον Μοχάμεντ Αλί, το 1974, στην πρωτεύουσα της σημερινής ΛΔ Κονγκό, μπροστά σε 100.000 θεατές, έπειτα από 15 γύρους, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει την αντοχή, την τεχνική και την τακτική του δαιμόνιου μεγάλου αντιπάλου του.

Για πολλούς, αυτός παραμένει ο καλύτερος αγώνας πυγμαχίας που διεξήχθη ποτέ — τόσο λόγω του επιπέδου του, όσο και της σφοδρότητάς του.

Ο Τζορτζ Φόρμαν κρέμασε τα γάντια στα 28 του και στράφηκε στην θρησκεία, προτού κάνει την -για αρκετούς- αδιανόητη επιστροφή του στα ριγκ δέκα χρόνια αργότερα. Έπειτα από δυο αποτυχίες, ανέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή το 1994, στα 45 του χρόνια, νικώντας τον Μάικλ Μούρερ, προτού αποσυρθεί οριστικά το 1997, στα 48 του.

