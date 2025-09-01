Ισραήλ: Στο υπουργικό συμβούλιο ο Νετανιάχου απέρριψε πρόταση του αρχηγού των IDF

Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιστάθηκε στις πιέσεις του αρχηγού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για πραγματοποίηση ψηφοφορίας σχετικά με μια προτεινόμενη συμφωνία εκεχειρίας - ομήρων.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι μια τέτοια συμφωνία δεν ήταν στο τραπέζι προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον είχε πιέσει να μην αποδεχτεί μια μερική συμφωνία.

Η απόρριψη της πρότασης από τον πρωθυπουργό έγινε εν μέσω των πιέσεων ακροδεξιών υπουργών να διεξαγάγει ψηφοφορία για την επίσημη απόρριψη της συμφωνίας, ενώ, στην αντίπερα όχθη, ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και ορισμένοι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου πίεζαν για την αποδοχή της, σύμφωνα με πολλαπλές διαρροές από τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών που δημοσιεύθηκαν το πρωί της Δευτέρας.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας στο Τελ Αβίβ, η οποία διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες, επικεντρώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στα σχέδια των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να καταλάβουν την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει προωθήσει το σχέδιο κατάληψης τις τελευταίες εβδομάδες, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς δήλωσε πριν από αρκετές εβδομάδες ότι είχε συμφωνήσει σε μια σταδιακή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σχεδόν πανομοιότυπη με αυτήν που είχε εγκρίνει προηγουμένως το Ισραήλ. Στο μεταξύ, η Ιερουσαλήμ είχε επίσημα εγκαταλείψει τις σταδιακές συμφωνίες, απαιτώντας μια συνολική συμφωνία για την επιστροφή όλων των αιχμαλώτων μονομιάς και την παράδοση της Χαμάς.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος έχει αναφερθεί ευρέως ότι αντιτίθεται στο σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας, επέμεινε να θέσει το ζήτημα της προτεινόμενης συμφωνίας, παρόλο που δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη.

Η συμφωνία — για την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι συμφώνησε στις 18 Αυγούστου — προβλέπει την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και την επιστροφή των λειψάνων 18 νεκρών ομήρων, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων και μια 60ήμερη εκεχειρία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των υπόλοιπων 20 ομήρων (εκ των οποίων 10 ή 12 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί) αλλά και για ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο.

Ο Ζαμίρ είπε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ότι «υπάρχει ένα πλαίσιο στο τραπέζι, [και] πρέπει να το υιοθετήσουμε», σύμφωνα με το Channel 12, το οποίο ανέφερε ότι, αν ο Ζαμίρ δεν είχε θέσει το ζήτημα, δεν θα είχε τεθεί στη συνάντηση.

Ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων φέρεται να είπε στους υπουργούς ότι η Επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» - η επίθεση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που ξεκίνησε μετά την κατάρρευση της προηγούμενης συμφωνίας εκεχειρίας ομήρων, η οποία κατέληξε στον έλεγχο περίπου του 75% της Λωρίδας από τον στρατό - δημιούργησε τις συνθήκες για την επιστροφή των ομήρων.

Επιπλέον, είπε, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είναι ικανές να επιστρέψουν στη μάχη εάν η συμφωνία εγκριθεί και δεν επιτευχθεί συμφωνία για επίλυση του πολέμου μετά τη λήξη της 60ήμερης εκεχειρίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ και η Υπουργός Πληροφοριών Γκίλα Γκαμλιέλ στήριξαν τον Ζαμίρ στην υποστήριξη της συμφωνίας, επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, τις διπλωματικές αντιξοότητες που αντιμετωπίζει το Ισραήλ εν μέσω ενός κύματος δυτικών συμμάχων που αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος.

Ωστόσο, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου είπε στον Ζαμίρ και στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους ότι «μια μερική συμφωνία δεν έχει νόημα», επαναλαμβάνοντας τη στάση που υιοθέτησε τον περασμένο μήνα.

Οι ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς έχουν αντιταχθεί σθεναρά στην πρόταση, όπως έχουν αντιταχθεί και σε προηγούμενες συμφωνίες εκεχειρίας. Στη συνάντηση της Κυριακής, ο Μπεν Γβιρ και άλλοι φέρεται να πίεσαν τον Νετανιάχου να διεξαγάγει ψηφοφορία για την τρέχουσα πρόταση, προκειμένου να απορριφθεί επίσημα.

«Δεν υπάρχει λόγος για ψηφοφορία. Δεν είναι στο τραπέζι», απάντησε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με πολλά εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

«Στρατιωτική κυβέρνηση»

Ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων φέρεται να προειδοποίησε ότι το σχέδιο κατάκτησης της Γάζας θα οδηγήσει σε «στρατιωτική κυβέρνηση»

«Οδεύετε προς μια στρατιωτική κυβέρνηση», είπε ο Ζαμίρ. «Το σχέδιό σας μας οδηγεί εκεί. Κατανοήστε τις συνέπειες».

«Η απόφασή σας να κατακτήσετε την πόλη της Γάζας - στη συνέχεια θα οδηγήσει στην κατάκτηση των καταυλισμών προσφύγων στην κεντρική Γάζα - και στη συνέχεια θα έχουμε μια στρατιωτική κυβέρνηση, επειδή δεν θα υπάρχει άλλος φορέας που θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη για τον πληθυσμό», συνέχισε ο Ζαμίρ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Γιόσι Φουξ αντέδρασε, λέγοντας ότι είχε ήδη ληφθεί απόφαση ότι δεν θα υπήρχε στρατιωτική κυβέρνηση στη Γάζα.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε: «Αντί για στρατιωτική κυβέρνηση, ενθαρρύνετε την εθελοντική μετανάστευση».

«Κατανοήστε τις συνέπειες», επανέλαβε ο Ζαμίρ, με τον Υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς να απαντά: «Πήραμε μια απόφαση».

Πηγή: skai.gr

