Πολ Μπάμπα: Πέθανε ο παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών ο Πορτορικανός πυγμάχος Πολ Μπάμπα, 6 ημέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή στην πυγμαχία.

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή με κοινή τους ανακοίνωσή η οικογένεια του Πολ Μπάμπα και ο γνωστός ράπερ Νε- Γιο, ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης και φίλος του.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας γιου, αδελφού, φίλου και πρωταθλητή της πυγμαχίας Πολ Μπάμπα, το φως και η αγάπη του οποίου άγγιξε αμέτρητες ζωές. Ήταν ένας ικανός αγωνιστής με αμείωτη φιλοδοξία να επιτύχει το μεγαλείο. Αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, που ενέπνευσε πολλούς άλλους με τη μοναδική του ορμή και αποφασιστικότητα. Αισθανόμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια και παρακαλούμε για ιδιωτικότητα και κατανόηση κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, καθώς διαχειριζόμαστε συλλογικά τη θλίψη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του και ο γνωστός ράπερ

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου του πυγμάχου παραμένουν ασαφή.

Σημειώνεται ότι, το 2024 ο Μπάμπα έσπασε το ρεκόρ του Μάικ Τάισον για τις περισσότερες νίκες στην πυγμαχία σε ένα ημερολογιακό έτος μέσω νοκ άουτ, καθώς κατάφερε να αποσπάσει 18 νίκες καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, από τις 14 που είχε προηγουμένως καταγράψει ο Τάισον.

Πηγή: skai.gr

