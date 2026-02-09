O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφθασε σήμερα στην Αρμενία, πριν από μία προγραμματισμένη επίσκεψη αύριο Τρίτη στο Αζερμπαϊτζάν, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει να εδραιώσει την ειρηνευτική συμφωνία που υπογράφηκε υπό την αιγίδα της μεταξύ των δύο χωρών του Νοτίου Καυκάσου και να προχωρήσει το σχέδιό της για έναν διαμετακομιστικό διάδρομο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ενός τόσο υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου στην Αρμενία, μια χώρα με παραδοσιακά στενές σχέσεις με τη Ρωσία, την ώρα που η επιρροή της Μόσχας στην περιοχή εξασθένισε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

U.S. Vice President JD Vance has arrived in Armenia with his family. pic.twitter.com/wbIPxutrTH — Osaka James🇺🇸 (@osakajayms) February 9, 2026

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε σήμερα στο Γερεβάν με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, όπου σε κοινές τους δηλώσεις τόνισε πως ο «δεν κάνουμε ειρήνη μόνο για την Αρμενία. Δημιουργούμε πραγματική ευημερία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αρμενία μαζί».

JD Vance in Armenia: "This is a beautiful country. A country that President Trump is very proud to partner with. We're not just making peace for Armenia, we're also creating real prosperity for Armenia and the United States together."



Love this! 🇺🇸pic.twitter.com/23o3WkGYnu — Brando Republic (@BrandoRepublic) February 9, 2026

Το ιστορικό Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Παράλληλα, ο Τζέι Ντι Βανς αναμένεται μεθαύριο στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν τον Αύγουστο μια συμφωνία στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ που προέβλεπε τον τερματισμό της πολυετούς εδαφικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Αυτή η σύρραξη αφορούσε κυρίως το Ναγκόρνο Καραμπάχ, έναν ορεινό θύλακα που βρέθηκε στο επίκεντρο δύο πολέμων, έναν με την πτώση της ΕΣΣΔ και έναν άλλο το 2020. Το Αζερμπαϊτζάν το ανέκτησε εντέλει από τους Αρμένιους αυτονομιστές έπειτα από μια αστραπιαία επίθεση το 2023.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε προσφάτως αναφέρει πως αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει «να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να προωθηθεί η Διαδρομή Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία (TRIPP)», αναφερόμενο σε ένα σχέδιο διαμετακομιστικού διαδρόμου.

Η συμφωνία προβλέπει κυρίως τη δημιουργία μιας ζώνης μεταφορών που θα διέρχεται από την Αρμενία και θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακά του Ναχιτσεβάν δυτικότερα, ενσωματώνοντας την περιοχή σε μια εμπορική διαδρομή από την ανατολή στη δύση, η οποία θα συνδέει την κεντρική Ασία και τη λεκάνη της Κασπίας Θάλασσας με την Ευρώπη.

Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης του Αμερικανού αντιπροέδρου δεν έχουν γίνει γνωστές, όμως αυτή πραγματοποιείται την ώρα που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει τη διπλωματική και οικονομική παρουσία της στον Νότιο Καύκασο.

Σε αυτό το κλίμα περίπου 20 αρμενικές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προέτρεψαν τον Τζέι Ντι Βανς, σε μια ανοικτή επιστολή, να ζητήσει την απελευθέρωση των Αρμενίων που κρατούνται σε φυλακές του Μπακού. Παράλληλα, πρόφυγες από το Καραμπάχ έχουν προγραμματίσει μια συγκέντρωση στο Γερεβάν απόψε για τον ίδιο λόγο.

Την περασμένη εβδομάδα, ένα στρατοδικείο στο Μπακού καταδίκασε σε ποινές, που φθάνουν την ισόβια κάθειρξη, Αρμένιους αυτονομιστές του Καραμπάχ, που έκρινε ένοχους για διεξαγωγή ενός "επιθετικού πολέμου".

