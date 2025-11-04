Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019, φέρεται να διατηρούσε λογαριασμούς στις τράπεζες Goldman Sachs, HSBC και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα που αποκαλύφθηκαν.

Οι αποκαλύψεις προέρχονται από έγγραφα που ήταν σφραγισμένα και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την JPMorgan Chase, κάποτε την κύρια τράπεζα του Έπσταϊν, στο πλαίσιο αγωγής που είχε καταθέσει εναντίον της η κυβέρνηση των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων, όπου ο Έπσταϊν διατηρούσε ιδιωτική κατοικία.

Σύμφωνα με αναφορά ύποπτης δραστηριότητας που υπέβαλε η JPMorgan στο Γραφείο Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN), ο Έπσταϊν εμφανίζεται να είχε έναν λογαριασμό στην Goldman Sachs και τρεις λογαριασμούς στην ιδιωτική τράπεζα της HSBC στην Ελβετία. Η αναφορά υποβλήθηκε λίγο μετά τον θάνατό του.

Η έκθεση, που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, δεν περιλαμβάνει ποσά ή λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Έπσταϊν με τις συγκεκριμένες τράπεζες, ωστόσο ενημέρωνε τις αρχές για μεταφορές χρημάτων που είχε πραγματοποιήσει.

Η αποσφράγιση των εγγράφων διατάχθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή έπειτα από αιτήματα των New York Times και Wall Street Journal, ενώ τα ονόματα των τραπεζών είχαν αναφερθεί πρώτα από το Bloomberg.

Σε γραπτή δήλωσή της, η Goldman Sachs ανέφερε ότι «τερματίσαμε τη σχέση μας με τον κ. Έπσταϊν και τα περιουσιακά του στοιχεία μεταφέρθηκαν εκτός της εταιρείας το 2010».

Η HSBC αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν αυτοκτόνησε το 2019 σε φυλακή του Μανχάταν, ενώ περίμενε να δικαστεί με την κατηγορία της διακίνησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων για σεξουαλικούς σκοπούς.

Οι συνθήκες του θανάτου του, καθώς και οι στενές σχέσεις του με ισχυρούς και εύπορους ανθρώπους, τροφοδότησαν πληθώρα θεωριών ότι ενδέχεται να εμπλέκονταν και άλλα πρόσωπα στα εγκλήματά του.

Η υπόθεση του Έπσταϊν έχει εξελιχθεί σε πολιτικό πονοκέφαλο για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπαναχώρησε από την προεκλογική του δέσμευση να δημοσιοποιήσει τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και μέσα στο συντηρητικό στρατόπεδο του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων και μελών του Κογκρέσου.

Την υπόθεση εξετάζει πλέον η Επιτροπή Εποπτείας και Μεταρρυθμίσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων (House Committee on Oversight and Government Reform), η οποία έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για τις συνθήκες θανάτου και τα πιθανά δίκτυα συνεργών του Έπσταϊν.



