Η JP Morgan είχε προειδοποιήσει την αμερικανική κυβέρνηση για περισσότερες από 4.700 ύποπτες συναλλαγές, συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. δολαρίων, που συνδέονταν με τον Τζέφρι Έπσταϊν και πιθανώς σχετίζονταν με αναφορές για εμπορία ανθρώπων, σύμφωνα με νέα έγγραφα.

Η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ υπέβαλε την αναφορά για ύποπτη δραστηριότητα (SAR) το 2019, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στο κελί του στη Νέα Υόρκη, επισημαίνοντας συναλλαγές του με επιφανείς επιχειρηματίες αλλά και μεταφορές χρημάτων προς ρωσικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τους New York Times, η έκθεση, που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ, αναφερόταν επίσης σε πολιτικά «ευαίσθητες» πτυχές των σχέσεων του Έπσταϊν με δύο Αμερικανούς προέδρους.

Η αναφορά περιλαμβανόταν σε δικαστικά έγγραφα που αποσφραγίστηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, έπειτα από αιτήματα των New York Times και Wall Street Journal. Τα έγγραφα περιελάμβαναν και άλλες αναφορές ύποπτης δραστηριότητας που είχε υποβάλει η JP Morgan τα προηγούμενα χρόνια, σχετικά με μεγάλες αναλήψεις μετρητών πριν από τη σύλληψη του Τζέφρι Έπσταϊν το 2019, σύμφωνα με τους New York Times.

Η αναφορά του 2019 δεν παρείχε λεπτομέρειες για τη φύση των συναλλαγών ή τους λόγους που θεωρήθηκαν ύποπτες, ωστόσο εντόπιζε κινήσεις που συνδέονταν με τον Λίον Μπλακ, συνιδρυτή της Apollo Global Management (ο οποίος αποχώρησε το 2021), τον επενδυτή Γκλεν Ντούμπιν, τον δικηγόρο Άλαν Ντέρσοβιτς, καθώς και εταιρικά καταπιστεύματα που ελέγχονταν από τον επιχειρηματία λιανικής Λέσλι Γουέξνερ.

Η αναφορά της JP Morgan εντόπιζε εμβάσματα ύψους 65 εκατ. δολαρίων από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, τα οποία φαίνεται να κινούνταν μεταξύ τραπεζών που συνδέονταν με τα καταπιστεύματα του Leslie Wexner, χωρίς ωστόσο να παρέχει λεπτομέρειες για τις συναλλαγές που αφορούσαν τους άλλους.

Κανένα από τα πρόσωπα που κατονομάζονται στην αναφορά δεν έχει κατηγορηθεί για αδικήματα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, του οποίου η 15ετής σχέση με την JP Morgan έχει γίνει αντικείμενο έντονης νομικής και πολιτικής έρευνας.

Τα αποσφραγισμένα έγγραφα αφορούν την αγωγή που είχαν καταθέσει το 2023 οι αμερικανικές παρθένες Νήσοι, όπου ο Έπσταϊν διατηρούσε ιδιωτικό νησί και δραστηριοποιούνταν οικονομικά, καθώς και θύματα του κυκλώματος. Η JP Morgan διευθέτησε εξωδικαστικά τις υποθέσεις χωρίς να παραδεχθεί ευθύνη.

Η εκπρόσωπος της τράπεζας, Πατρίσια Γουέξλερ, δήλωσε ότι η δημοσιοποίηση των αναφορών επιβεβαιώνει πως η JP Morgan είχε ενημερώσει εγκαίρως τις αρχές για τις ύποπτες συναλλαγές του Έπσταϊν.

«Οι αναφορές επιβεβαιώνουν αυτό που υπονοούνταν εξαρχής: ότι η τράπεζα υπέβαλε αναφορές για τον Έπσταϊν ήδη από νωρίς, ειδικά όταν έκλεισε τους λογαριασμούς του το 2013, και επανειλημμένα από το 2013 έως το 2019, όπως όφειλε. Δεν φαίνεται όμως οι αρχές να ενήργησαν επί αυτών για χρόνια», ανέφερε.

Εκπρόσωπος του Ντούμπιν δήλωσε ότι οι συναλλαγές «δεν σχετίζονται με τα εγκλήματα του Έπσταϊν», ενώ ο Άλαν Ντέρσοβιτς υποστήριξε ότι τα μόνα χρήματα που έλαβε από τον Έπσταϊν αφορούσαν νομικές αμοιβές.

Εκπρόσωπος του Λίον Μπλακ αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο Γουέξνερ δεν έχει απαντήσει.



Πηγή: skai.gr

