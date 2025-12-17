Ο Τζάρεντ Κούσνερ είναι παντού: Από ειρηνευτικές συμφωνίες μέχρι μεγάλα επιχειρηματικά deals

Παρά τη δέσμευσή του να παραμείνει εκτός πολιτικού προσκηνίου, ο Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο κρίσιμων διεθνών εξελίξεων.

Ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου διαδραμάτισε βοήθησε στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και στην απελευθέρωση ομήρων. Είχε χωριστές συναντήσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο προσπαθειών για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Παράλληλα, το επενδυτικό του σχήμα έχει εμπλακεί σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά μάχη εξαγοράς στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Η αυξημένη αυτή δραστηριότητα απέχει σημαντικά από όσα ο ίδιος είχε δηλώσει μόλις πέρυσι, όταν είχε τονίσει ότι δεν θα αναμειχθεί σε κυβερνητικές υποθέσεις ακόμη κι αν του προσφερόταν σχετικός ρόλος. Ωστόσο, σήμερα εμφανίζεται ως κομβικό πρόσωπο σε μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τον Λευκό Οίκο.

Την Παρασκευή, ο Κούσνερ συμμετείχε σε συνάντηση με τον επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock, Λάρι Φινκ, μαζί με Ουκρανούς αξιωματούχους, με στόχο τη διαμόρφωση ενός οικονομικού πλαισίου στήριξης της μεταπολεμικής Ουκρανίας. Η συνάντηση αυτή, που δεν είχε προηγουμένως δημοσιοποιηθεί, πραγματοποιήθηκε την ώρα που Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συγκροτήσει κοινή ομάδα εργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για τον σχεδιασμό της ανοικοδόμησης της χώρας.

Η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα αποτελούσε τη δεύτερη μεγάλη ειρηνευτική επιτυχία του Κούσνερ και του προεδρικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά τη συμβολή τους στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Αυτό είναι πολύ περισσότερο απ’ ό,τι περίμενα», δήλωσε ο 44χρονος Κούσνερ στους New York Times μετά τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή, αστειευόμενος ότι υπάρχει πιθανότητα, επιστρέφοντας στο σπίτι, «η σύζυγός μου να έχει αλλάξει τις κλειδαριές».

Η αναφορά του αφορούσε την Ιβάνκα Τραμπ, η οποία είχε επίσης ρόλο στον Λευκό Οίκο κατά την πρώτη θητεία του πατέρα της, αλλά αυτή τη φορά έχει επιλέξει να παραμείνει εκτός κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Κούσνερ εξακολουθεί να δραστηριοποιείται και στον επιχειρηματικό τομέα. Έγγραφα που κατατέθηκαν στη διαμάχη για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery αποκάλυψαν ότι η Affinity Partners, το επενδυτικό fund που ίδρυσε το 2021 με κεφάλαια από τρία κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής, συμβάλλει στη χρηματοδότηση της επιθετικής προσφοράς της Paramount Skydance Corp. Η κίνηση αυτή, εφόσον ευοδωθεί, θα ανατρέψει τη συμφωνία της Netflix για την εξαγορά του μεγαλύτερου μέρους της εταιρείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι προτίθεται να έχει προσωπική εμπλοκή στην αξιολόγηση της συμφωνίας. Ο Κούσνερ και εκπρόσωπος της Affinity Partners αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ηθική και επάρκεια

Η επανεμφάνιση του Τζάρεντ Κούσνερ στο προσκήνιο επαναφέρει γνώριμα ερωτήματα από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, όταν τα περίπλοκα οικονομικά συμφέροντά του και η περιορισμένη εμπειρία του στην πολιτική και τη διπλωματία είχαν οδηγήσει επικριτές να αμφισβητήσουν τόσο την επάρκεια όσο και την ηθική του.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, η Affinity Partners ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τα σχέδια για την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου με το brand Trump στη Σερβία, μετά την κλιμάκωση εντάσεων γύρω από το έργο, που κατέληξαν στην άσκηση δίωξης κατά κυβερνητικού αξιωματούχου ο οποίος είχε συμβάλει στο να ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίησή του.

«Εμπλέκεται με κρατικά επενδυτικά ταμεία και ταυτόχρονα αυτές οι κυβερνήσεις επιδιώκουν ανταλλάγματα από την αμερικανική κυβέρνηση», δήλωσε ο Τζόρνταν Λίμποβιτς, αντιπρόεδρος της οργάνωσης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. «Έτσι, έχουμε τον γαμπρό του προέδρου οικονομικά διαπλεκόμενο με ξένες κυβερνήσεις, και αυτό που είναι καλό για τον ίδιο δεν είναι απαραίτητα καλό για τον αμερικανικό λαό».

Για τον Κούσνερ, πάντως, που στους διαδρόμους της Δυτικής Πτέρυγας εξακολουθεί να αποκαλείται απλώς «Τζάρεντ», η απρόσμενη επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο προσφέρει μια ευκαιρία πολιτικής αποκατάστασης.

Κατά την πρώτη προεδρική θητεία, οι πρωτοβουλίες του Κούσνερ - από τη μετανάστευση και τις υποδομές έως τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης και του κράτους- κατέληξαν συχνά αντικείμενο χλευασμού στην Ουάσιγκτον, καθώς παρουσιάζονταν με μεγάλες προσδοκίες αλλά είτε αγνοούνταν στο Κογκρέσο είτε χάνονταν στη γραφειοκρατία.

Η στενή του σχέση με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που καλλιεργήθηκε μέσω συναντήσεων και ανταλλαγών μηνυμάτων στο WhatsApp, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο σαουδαραβικό προξενείο στην Τουρκία. Παράλληλα, η προβολή διασημοτήτων στον Λευκό Οίκο, όπως η υποδοχή του Κάνιε Γουέστ, ενίσχυσε την εικόνα ενός προεδρικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά θεάματος.

Στη δεύτερη θητεία Τραμπ, ο Κούσνερ φαίνεται να έχει περιορίσει το εύρος της δράσης του, επιλέγοντας πεδία όπου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Στη Μέση Ανατολή, έχει τοποθετηθεί ως διαμεσολαβητής που θεωρείται αξιόπιστος και από τις δύο πλευρές, επιδιώκοντας τον τερματισμό δύο ετών αιματηρών συγκρούσεων. Στις επαφές του με Άραβες διαπραγματευτές, επικαλείται όχι μόνο τις επιχειρηματικές του σχέσεις, αλλά και ένα από τα λίγα ευρέως αναγνωρισμένα επιτεύγματά του από την πρώτη θητεία: Τη διαπραγμάτευση των Συμφωνιών του Αβραάμ για την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Η προσέγγιση του Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδείχθηκε ευκολότερη, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι παλιός φίλος του πατέρα του Κούσνερ, Τσαρλς Κούσνερ, και έχει φιλοξενηθεί στο παρελθόν στο οικογενειακό τους σπίτι στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με συμμετέχοντες στις συνομιλίες, ο Κούσνερ κατάφερε να ξεχωρίσει την ουσία από τον «θόρυβο» μιας σύγκρουσης που απειλούσε επανειλημμένα να εκτροχιάσει τις προσπάθειες για την απελευθέρωση ομήρων και τον σχεδιασμό της μεταπολεμικής Γάζας.

«Πάντα φέρνουμε τον Τζάρεντ όταν θέλουμε να κλείσει μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Κνεσέτ για τον εορτασμό της συμφωνίας.

Ο Κούσνερ επιχειρεί πλέον να αξιοποιήσει και τα δίκτυα που διαθέτει στους χρηματοοικονομικούς και κτηματομεσιτικούς κύκλους της Νέας Υόρκης, καθώς εμπλέκεται στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τις τελευταίες ημέρες, έφερε τον επικεφαλής της BlackRock, Λάρι Φινκ, σε συζητήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την ανοικοδόμηση της ουκρανικής οικονομίας, ζήτημα κρίσιμης σημασίας για το Κίεβο καθώς εξετάζει την αμερικανική ειρηνευτική πρόταση.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι δυσκολίες. Σχέδιο-πλαίσιο που φέρεται να συντάχθηκε από τον Κούσνερ, τον Στιβ Γουίτκοφ και Ρώσους αξιωματούχους έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, οι οποίες θεωρούνται πολιτικά δύσκολες - αν όχι αδύνατες - για τον Ζελένσκι.

«Παρότι ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ είναι ικανοί από μόνοι τους, δεν πιστεύω ότι διαθέτουν το βάθος εμπειρίας για να αντιληφθούν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Πούτιν σχεδιάζει αυτές τις συναντήσεις, πώς τις εκτελεί και πώς αναζητά τρόπους να χειραγωγήσει τους συνομιλητές του», δήλωσε στο CNN η Τζουλιάν Σμιθ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, έχει καταστήσει σαφές ότι έχει κουραστεί από συνομιλίες που φαίνεται να εκτροχιάζονται επανειλημμένα. «Δεν θέλουμε να χάνουμε πολύ χρόνο, θεωρούμε ότι αυτό είναι αρνητικό», δήλωσε την Πέμπτη σε δημοσιογράφους. «Θέλουμε να κλείσει».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, ανέφερε ότι ο Κούσνερ είναι «άτυπος, άμισθος σύμβουλος», τον οποίο εμπιστεύονται τόσο ο πρόεδρος όσο και ο Γουίτκοφ για την «εμπειρία του σε σύνθετες διαπραγματεύσεις».

Ο πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο του Κούσνερ στη δεύτερη μεγάλη υπόθεση που απασχολεί τον Λευκό Οίκο: Τη σύγκρουση μεταξύ Netflix και Paramount για το μέλλον της Warner Bros.

Ωστόσο, ο Τραμπ άφησε αιχμές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προσπάθειες του γαμπρού του να μπλοκάρει την προσφορά της Netflix, την οποία έχει εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Δήλωσε ότι θα εξετάσει εάν μια συγχώνευση με τη Netflix θα έδινε στη νέα εταιρεία υπερβολικά μεγάλο μερίδιο αγοράς, ενώ υπονόησε ότι επιθυμεί μια συμφωνία που θα οδηγούσε σε νέους ιδιοκτήτες, ικανούς να ασκήσουν πίεση στη διοίκηση του CNN για αλλαγές.

Ο Τραμπ έχει ήδη συνομιλήσει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, του οποίου η προσφορά θα έθετε το CNN και άλλα δίκτυα υπό τον έλεγχό του, σχετικά με το μέλλον του καλωδιακού δικτύου.

Η προοπτική αυτή, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο κρατικά επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού να χρηματοδοτήσουν την εξαγορά ενός μεγάλου αμερικανικού ειδησεογραφικού οργανισμού, έχει προκαλέσει ανησυχία στους Δημοκρατικούς στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, εγείρονται ερωτήματα για το ενδεχόμενο ο Κούσνερ να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από μια τέτοια απόφαση, την ώρα που ο Τραμπ έχει κατηγορήσει επί χρόνια τον Χάντερ Μπάιντεν ότι εκμεταλλεύτηκε την πολιτική επιρροή του πατέρα του.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, η επένδυση της Affinity Partners στην ενδεχόμενη προσφορά για την Paramount ανέρχεται σε περίπου 200 εκατ. δολάρια σε ίδια κεφάλαια, με τον Κούσνερ να έχει διαδραματίσει ρόλο στην εξασφάλιση δισεκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδότησης από επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής.

Η πιθανή αυτή συμφωνία δεν αποτελεί την πρώτη μεγάλη απόπειρα εξαγοράς στον χώρο των μέσων ενημέρωσης κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ. Νωρίτερα φέτος, η Affinity Partners και το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας συνεργάστηκαν με τη Silver Lake Partners για την εξαγορά του κολοσσού των βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts.

Ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί ότι έχει συζητήσει με τον Κούσνερ για τη συμφωνία της Warner Bros., την ίδια στιγμή που επαινεί τον γαμπρό του για τη συμβολή του στη διεθνή διπλωματία.

Ο ίδιος ο Κούσνερ έχει υποβαθμίσει τις αιτιάσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων. «Αυτό που κάποιοι αποκαλούν σύγκρουση συμφερόντων, ο Στιβ κι εγώ το αποκαλούμε εμπειρία και σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει σε όλο τον κόσμο», δήλωσε σε συνέντευξή του στο 60 Minutes του CBS News.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, χαρακτήρισε τις αιχμές περί σύγκρουσης συμφερόντων «απαράδεκτες».

Ο κεντρικός ρόλος του Κούσνερ σε ορισμένες από τις σημαντικότερες διαπραγματεύσεις της χρονιάς μπορεί να φάνηκε απρόσμενος ακόμη και στον ίδιο, όταν μιλούσε σε φόρουμ του Axios στο Μαϊάμι το 2024, ίσως όμως όχι εντελώς απρόβλεπτος.

«Τίποτα στη ζωή μου δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τα σχέδια που είχα κάνει», είχε δηλώσει τότε.



Με τη βοήθεια των Christopher Palmeri, Kate Sullivan, Jennifer A. Dlouhy και Ben Bartenstein

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.