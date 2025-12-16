Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών του Κονγκό, κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας που υπογράφηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Ο Υφυπουργός μετέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την πλήρη τήρηση και εφαρμογή των Συμφωνιών της Ουάσινγκτον και είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση για την επιβολή της τήρησης», ανέφερε η δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για «θαύμα» με την υπογραφή μιας «ισχυρής και λεπτομερούς συμφωνίας» ενώ οι πρόεδροι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό Φέλιξ Τσισεκέντι και της Ρουάντας Πολ Καγκάμε υιοθέτησαν έναν πιο επιφυλακτικό τόνο στις δηλώσεις τους, κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα του «Ινστιτούτου Ντόναλντ Τραμπ για την Ειρήνη», στις αρχές Δεκεμβρίου, στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.