Χάκερς «χτύπησαν» το Pornhub - Υπέκλεψαν δεδομένα premium χρηστών

Η ομάδα χάκερ ShinyHunters ανακοίνωσε την Τρίτη ότι υπέκλεψε δεδομένα που ανήκουν σε premium χρήστες του κορυφαίου ιστότοπου ενηλίκων Pornhub.

Η υπόθεση συνδέεται με κλοπή δεδομένων και πληροφοριών αναζήτησης και παρακολούθησης premium χρηστών, οι οποίες φέρεται να προήλθαν από παραβίαση της υπηρεσίας ανάλυσης δεδομένων Mixpanel.

Αν και το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αμέσως το εύρος, την κλίμακα ή τις λεπτομέρειες της υποκλοπής, οι χάκερ παρείχαν ένα δείγμα των δεδομένων, το οποίο το Reuters μπόρεσε να επαληθεύσει εν μέρει. Τουλάχιστον δύο πρώην πελάτες του Pornhub – ένας άνδρας στον Καναδά και ένας άνδρας στις ΗΠΑ – επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο ότι τα δεδομένα που τους αφορούσαν ήταν αυθεντικά, αν και χρονολογούνταν αρκετά χρόνια πριν. Οι δύο άνδρες μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεδομένης της ευαισθησίας του θέματος.

Πηγή: skai.gr

