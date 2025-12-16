Reuters: Αναφορές για εκρήξεις στο Κίεβο

Οι μονάδες αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας τέθηκαν σε δράση σε μια βόρεια περιοχή της πρωτεύουσας Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, μετά από προειδοποίηση των αρχών για πιθανή επίθεση με drones.
Ο Κλίτσκο απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός.
Πηγές του Reuters έκαναν λόγο για εκρήξεις στην πόλη.
Εκδόθηκαν επίσης προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.
