Ο Τραμπ ζήτησε από το νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης να μειώσει την εγκληματικότητα

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησής του με το νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι στο Λευκό Οίκο, πως το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να επέλθουν ουσιαστικές συμφωνίες με την εταιρεία κοινής ωφελείας Con Edison, που εδρεύει στο «Μεγάλο Μήλο», ώστε να μειωθούν οι τιμές βασικών προϊόντων και να ανακουφιστούν οι κάτοικοι της πόλης.

Αυτό είναι ένα σε κάθε περίπτωση ένα διαφορετικό μήνυμα από εκείνο που είχε δώσει ο Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία για τον δήμο της Νέας Υόρκης, όταν απειλούσε επανειλημμένα να στερήσει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από την πόλη, αν κέρδιζε ο Μαμντάνι. Δεν είναι ξεκάθαρο αν επιδίωξε έναν ήρεμο διάλογο, διότι βρίσκεται εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων. Είπε, πάντως, πως θέλει να ξανασυναντηθούν. Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε ο νέος δήμαρχος να απαντήσει στον αν εμμένει στο χαρακτηρισμό «φασίστας» για τον Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πετάχτηκε με χαμόγελο: «Πες ναι να τελειώνει η κουβέντα, πιο εύκολο είναι έτσι».

Δήλωσε, επίσης, πως περιμένει από τον Μαμντάνι να εξαφανίσει την εγκληματικότητα στην πόλη. Είναι γνωστό ότι στο εσωτερικό των ΗΠΑ αυτό που απασχολεί τον πρόεδρο Τραμπ πέρα από την οικονομία, είναι η αυξημένη εγκληματικότητα - σε συνδυασμό και με την αύξηση της μεταναστευτικής ροής. Οπότε, βρήκε ευκαιρία να πετάξει ένα δύσκολο μπαλάκι στον νέο δήμαρχο.

Σε γενικές γραμμές και παρά τη φημολογία για μια συνάντηση γεμάτη εντάσεις στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ έδειξε καλή διάθεση. «Θα τον βοηθήσουμε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Συμφωνούμε σε πολύ περισσότερα απ’ ό,τι θα φανταζόμουν. Νομίζω ότι, ελπίζω μάλλον, θα έχετε έναν πραγματικά εξαιρετικό δήμαρχο. Όσο καλύτερα τα πάει, τόσο πιο χαρούμενος θα είμαι».

Όταν ρωτήθηκε ευθέως για τα προηγούμενα σχόλιά του ότι ο Μαμντάνι είναι κομμουνιστής, ο Τραμπ είπε απλώς ότι θα τον αλλάξει.

«Έχουν πει για μένα πολύ χειρότερα από δεσπότης», και πρόσθεσε: «Οπότε δεν είναι και τόσο προσβλητικό. Κάποιες από τις πρώτες σκέψεις που έκαναν γι' αυτόν έχουν αλλάξει μετά τη γνωριμία μας. Κοιτάμε στο μέλλον για να κάνουμε καλά πράγματα μαζί»

Πηγή: skai.gr

