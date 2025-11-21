Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε ένα χτύπημα σε μια από τις πιο ευαίσθητες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, ενδεχομένως εκτροχιάζοντας τις προσπάθειες για να βοηθηθεί η Ουκρανία να παραμείνει στον αγώνα κατά της Ρωσίας σχολιάζει το Politico.

Για μήνες, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν - και αποτυγχάνουν - να βρουν έναν τρόπο να χρησιμοποιήσουν περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται κυρίως στο Βέλγιο για να υποστηρίξουν την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου. Τα μετρητά είναι απεγνωσμένα απαραίτητα, καθώς η Ουκρανία κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα στις αρχές του επόμενου έτους.

Οι συνομιλίες στις Βρυξέλλες βρίσκονται τώρα σε εξαιρετικά ευαίσθητο στάδιο, δήλωσαν διπλωμάτες, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι προσπαθούν να καταλήξουν σε ένα νομικό κείμενο που θα επέτρεπε τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων για δάνειο προς την ουκρανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, το νέο σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάπαυση του πυρός, που αποτελείται από 28 σημεία, περιλαμβάνει μια αντίθετη ιδέα για τη χρήση των πόρων για τις προσπάθειες ανοικοδόμησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, μόλις συμφωνηθεί η εκεχειρία. Οι ΗΠΑ θα λάβουν το «50%» του κέρδους από αυτή τη δραστηριότητα, ανέφερε το έγγραφο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι το νέο σχέδιο Τραμπ έφερε τη χώρα του αντιμέτωπη με μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της: μια πιθανή επιλογή μεταξύ της απώλειας της «αξιοπρέπειάς» της και της απώλειας «ενός βασικού εταίρου».

Πολλοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι φοβούνται ότι οι προτάσεις, από τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα κατέστρεφαν τις πιθανότητές τους να συμφωνηθεί η πρόταση δανείου από τις 27 κυβερνήσεις της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήλπιζαν να οριστικοποιήσουν τη λεγόμενη συμφωνία «δανείου επανορθώσεων» σε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής τον επόμενο μήνα.

Ένας πρώην Γάλλος αξιωματούχος, μιλώντας υπό ανωνυμία, δήλωσε ότι η ιδέα του Γουίτκοφ «είναι, φυσικά, σκανδαλώδης».

«Οι Ευρωπαίοι εξαντλούνται προσπαθώντας να βρουν μια βιώσιμη λύση για να χρησιμοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία προς όφελος των Ουκρανών και ο Τραμπ θέλει να επωφεληθεί από αυτά», είπε το άτομο. «Αυτή η πρόταση είναι πιθανό να απορριφθεί από όλους».

«Πήγαινε σε ψυχίατρο»

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ στις Βρυξέλλες χλεύασε την ιδέα, και σημείωσε ότι ό,τι και να επιδιώκει ο Τραμπ δεν έχει την εξουσία να ξεπαγώσει περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ένας αξιωματούχος μιας κυβέρνησης της ΕΕ κατέφυγε σε γλαφυρές βωμολοχίες για να εκφράσει την απογοήτευσή του, ενώ ένας ανώτερος πολιτικός της ΕΕ είπε: «Ο Γουίτκοφ πρέπει να δει ψυχίατρο».

Το ζήτημα του πώς να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας ήταν ένα από τα πιο δύσκολα για να επιλυθούν από τους συμμάχους της Ουκρανίας, εν μέσω πολλαπλών επιπέδων ανησυχίας για τις πιθανές νομικές, πολιτικές, ασφαλιστικές και οικονομικές επιπτώσεις. Το πιο ακανθώδες ζήτημα είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία φυλάσσονται σε μεγάλο βαθμό σε μια εγκατάσταση στο Βέλγιο που ονομάζεται Euroclear, γεγονός που αφήνει τους Βέλγους δυσανάλογα εκτεθειμένους στους κινδύνους αντιποίνων από τη Ρωσία.

Η ιδέα της ΕΕ είναι να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία για να διευκολύνει ένα δάνειο για την Ουκρανία, το οποίο θα πρέπει να αποπληρωθεί μόνο εάν η Ρωσία συμφωνήσει να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στο Κίεβο μόλις υπογραφεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ωστόσο, το Βέλγιο δίστασε να εγκρίνει το σχέδιο επειδή ανησυχεί για το ενδεχόμενο να θεωρηθεί οικονομικά υπεύθυνο εάν η Ρωσία επιχειρήσει να ανακτήσει τα κεφάλαια. Αυτό έχει φέρει το Βέλγιο σε αντίθεση με άλλα μέλη της ΕΕ που πιέζουν για ταχύτερη δράση για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

«Κλασικός Τραμπ»

Την Παρασκευή, διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι φοβούνται ότι η νέα πρόταση Τραμπ θα δυσκόλευε ακόμη περισσότερο να πειστεί το Βέλγιο να συμμετάσχει. Ένας αξιωματούχος σε μια κυβέρνηση της ΕΕ δήλωσε ότι το σχέδιο των ΗΠΑ ήταν ένα επιχείρημα κατά της προώθησης του δανείου αποζημιώσεων, καθώς η ΕΕ θα αντιμετωπίσει πιέσεις από τον Τραμπ να ξεπαγώσει τα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο μιας μεταπολεμικής συμφωνίας, αφήνοντας τους Ευρωπαίους φορολογούμενους να αποπληρώσουν τη Ρωσία.

Ένας διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η ιδέα της Αμερικής που επιδιώκει να επωφεληθεί από περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ευρώπη ακούγεται σαν «κλασικός Τραμπ».

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου δεν είναι καθόλου σαφείς. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο των 28 σημείων καθιστά σαφές ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει σχέδια σχετικά με τα παγωμένα κεφάλαια, με 100 δισεκατομμύρια δολάρια να «επενδύονται σε προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και τις επενδύσεις στην Ουκρανία», ανέφερε το έγγραφο. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν το 50% του κέρδους από αυτή τη δραστηριότητα. Η Ευρώπη θα προσθέσει άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να αυξήσει τις συνολικές επενδύσεις που είναι διαθέσιμες για την ανάκαμψη της Ουκρανίας. Τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια που κατέχονται από την Ευρώπη θα ξεπαγώσουν».

Τα υπόλοιπα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν σε «ξεχωριστό επενδυτικό μέσο ΗΠΑ-Ρωσίας, που θα χρησιμοποιηθεί για κοινά αμερικανο-ρωσικά επενδυτικά έργα σε τομείς που ενισχύουν την παγκόσμια σταθερότητα και τα αμοιβαία οικονομικά συμφέροντα».

