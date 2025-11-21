Σαφες μήνυμα προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνάντησης που είχε στον Λευκό Οίκο με τον νέο Δήμαρχο Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε στον Ουκρανό ομόλογό του, ότι «πρέπει να αποδεχθεί» το σχέδιό του για την ειρήνη στην Ουκρανία «και να του αρέσει».

Νωρίτερα, είχε επιβεβαιώσει το τελεσίγραφο έως την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, για την απάντηση του Ζελένσκι στο σχέδιο των 28 σημείων, προσθέτοντας ότι επιθυμία του είναι μέχρι το τέλος του 2025, να έχουν υπογραφεί με τη Ρωσία τα σχετικά μνημόνια και συμφωνίες.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνω να παρατείνω τις προθεσμίες. Αλλά (σ.σ η συγκεκριμένη προθεσμία) είναι Πέμπτη», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News.

«Η Ουκρανία χάνει εδάφη και ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος (...) Oι ΗΠΑ επιδιώκουν ένα πράγμα: θέλουμε να σταματήσει η σφαγή», τόνισε δε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όσον αφορά τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τα κράτη της Βαλτικής ή άλλες χώρες της Ευρώπης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «αυτοί (οι Ρώσοι) θα σταματήσουν». «Η Ρωσία δεν επιδιώκει περισσότερους πολέμους... Δέχονται την τιμωρία» επέμεινε.

Το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προβλέπει την παραχώρηση εδαφών από το Κίεβο στη Ρωσία, καθώς και την «de facto» αναγνώριση της Κριμαίας και άλλων ουκρανικών εδαφών, τα οποία κατακτήθηκαν από το Κρεμλίνο, από τις ΗΠΑ ως ρωσικά, σύμφωνα με ένα προσχέδιο του σχεδίου. Θα προβλέπει επίσης τον περιορισμό του μεγέθους του στρατού της Ουκρανίας.

Πολλές από τις ιδέες που παρουσιάστηκαν στο σχέδιο 28 σημείων έχουν απορριφθεί σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και θεωρούνται μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία. Κίεβο, Παρίσι, Λονδίνο και Βερολίνο επεξεργάζονται αντιπρόταση.

Πηγή: skai.gr

