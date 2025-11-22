Σε μια απροσδόκητα φιλική ατμόσφαιρα, όπως σχολιάζουν αναλυτές στο BBC πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι στο Λευκό Οίκο, το απόγευμα της Παρασκευής.

Λίγο μετά το τέλος της συνάντησης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θα στηρίξει τις προσπάθειες του Μαμντάνι, περνώντας ένα διαφορετικό μήνυμα από εκείνο που είχε δώσει κατά την προεκλογική εκστρατεία για τον δήμο της Νέας Υόρκης, όταν απειλούσε επανειλημμένα να στερήσει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από την πόλη, αν κέρδιζε ο Μαμντάνι.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος του Μαμντάνι, απευθυνόμενος σε ένα μεγάλο πλήθος δημοσιογράφων και θεατών που είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο, ενημέρωσε ότι ο νεοεκλεγμένος δήμαρχος δεν θα έβγαινε να μιλήσει, καθώς ο χώρος στο Lafayette Park, όπως είπε, δεν ήταν αρκετά ασφαλής.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του BBC, ο χώρος ήταν πράγματι εξαιρετικά ανοιχτός και υπήρχαν πολλοί περαστικοί που στριμώχνονταν γύρω και ανάμεσα στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, μια μικρή ομάδα διαδηλωτών, υποστηρικτών του Μαμντάνι, είχε συγκεντρωθεί ακριβώς έξω από τον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου ντυμένου ως γιγάντιος ροζ βάτραχος.

Ο βάτραχος κρατούσε ένα πλακάτ με υβριστικά συνθήματα κατά του ICE, ενώ μια άλλη γυναίκα κρατούσε μια πινακίδα με τη φράση «Ο Ιησούς καταδίκασε τους πλούσιους» και φώναζε «πάμε Ζόραν!».

Όταν η ομάδα ενημερώθηκε για το πόσο φιλική ήταν η συνάντηση Τραμπ-Μαμντάνι, άρχισε να χορεύει, τραγουδώντας χορωδιακά «δημοσιοποιήστε τα αρχεία Έπσταϊν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.