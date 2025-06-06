Για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του στη βίλα του στη Φλόριντα το 1988, ο προσωπικός πιλότος του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ, έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη περιγράφοντας τη ζωή του ως έμπιστος υπάλληλός του.

Ο Τίρσο "TJ" Ντομίνγκες αποκάλυψε ότι ο Κολομβιανός βαρόνος της κοκαΐνης, του πρόσφερε μισθό 20 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα για να μεταφέρει με το ελικόπτερό του τα ναρκωτικά - μισθός πέντε φορές υψηλότερος από αυτόν που έπαιρνε στον ανταγωνιστή του Εσκομπάρ.

Ο TJ διέθετε στόλο 30 αεροπλάνων και ήταν από τους βασικούς μεταφορείς του καρτέλ.

«Είχα 30 Λαμποργκίνι και ντυνόμουν καλά», λέει ο 73χρονος σήμερα Ντομίνγκες στο ντοκιμαντέρ podcast με τίτλο Cocaine Air, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Μου έφερναν το αυτοκίνητο που ταίριαζε με το πουκάμισο που είχα επιλέξει να φορέσω εκείνη την ημέρα» περιγράφει ο - αργότερα ναρκέμπορος και ο ίδιος – TJ.

Στη συνέντευξή του, ο Ντομίνγκεζ περιγράφει πώς κατέληξε να δουλεύει για τα αφεντικά των καρτέλ ναρκωτικών και λέει ότι αρχικά απέρριψε την πρόταση του Εσκομπάρ για συνεργασία, γιατί δεν τον είχε ανάγκη.

«Ειλικρινά, ο Πάμπλο Εσκομπάρ δε σήμαινε τίποτα για μένα. Ήμουν ευχαριστημένος από τον εαυτό μου. Έβγαζα 4 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα. Τι πρόβλημα υπήρχε;», λέει χαρακτηριστικά.

Όταν όμως ο Εσκομπάρ προσφέρθηκε να τον πληρώνει 5 εκατομμύρια δολάρια ανά πτήση – τα 5πλάσια χρήματα από όσα έβγαζε στον ανταγωνιστή του - ο Ντομίνγκες πείστηκε.

Στην πορεία όμως, όπως αναφέρει ο Guardian, o Εσκομπάρ άρχισε να τον πληρώνει με… κοκαΐνη και ο Ντομίνγκες έγινε ο ίδιος ναρκέμπορος, διακινώντας, πουλώντας, ξεπλένοντας και επενδύοντας τα κέρδη μόνος του, χωρίς μεσάζοντες.

Στο απόγειο της... καριέρας του, είχε αποκτήσει βίλα, εταιρεία κινητών τηλεφώνων, κατασκευαστική εταιρεία, επιχείρηση με ιδιωτικά αεροσκάφη και σκάφη, καθώς και αντιπροσωπεία πολυτελών αυτοκινήτων. Ακόμη, είχε κατοικίδιο ένα… πούμα, το οποίο είχε ονομάσει Top Cat.

«Έκανα αυτό που δεν είχε κάνει ποτέ κανένας λαθρέμπορος στην ιστορία της διακίνησης», δήλωσε στο podcast.

Τελικά, ο Ντομίνκεζ συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ τον Απρίλιο του 1988 στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Μαζί με 12 συνεργούς του κατηγορήθηκαν ότι είχαν διακινήσει πάνω από πέντε τόνους μαριχουάνα και κοκαΐνη στη Νότια Φλόριντα από τον Ιούλιο του 1984 έως τον Δεκέμβριο του 1985,

Το 1991, περίπου δύο χρόνια πριν από τον θάνατο του Εσκομπάρ, ο Ντομίνγκες δήλωσε ένοχος για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρημάτων. Πέρασε 13 χρόνια στη φυλακή, εκ των οποίων δύο σε απομόνωση, αφού κατάφερε να αγοράσει ελικόπτερο από το κελί του και σχεδίαζε απόδραση.

Σήμερα, στα 73 του, δηλώνει πως έχει ξεπληρώσει το χρέος του στην κοινωνία και επιθυμεί να γίνει νόμιμος επιχειρηματίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.