Ο κολοσσός της τεχνολογίας, Ίλον Μασκ, κλιμάκωσε την επίθεσή του κατά του φορολογικού νομοσχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, καλώντας τους Αμερικανούς να επικοινωνήσουν με τους βουλευτές τους για να το «ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ».

«Καλέστε τον γερουσιαστή σας, καλέστε τον βουλευτή σας», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το να οδηγήσεις την Αμερική στη χρεοκοπία ΔΕΝ είναι εντάξει!»

Η ανάρτηση ήρθε μία ημέρα αφότου ο Μασκ καταφέρθηκε εναντίον του νομοσχεδίου, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «αηδιαστικό έκτρωμα», την ώρα που κάποιοι Ρεπουμπλικανοί, υποστηρικτές της δημοσιονομικής πολιτικής, το επέκριναν, επίσης, για το τεράστιο πακέτο δαπανών.

Η δημόσια καταδίκη του Μασκ τον φέρνει σε σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή, καθώς ο Τραμπ ασκεί προσωπικές πιέσεις σε όσους βουλευτές αντιτίθενται του νομοσχεδίου για να μην το υποστηρίξουν. Η εκστρατεία του Μασκ ενδέχεται να ενισχύσει την αντίσταση και να καθυστερήσει την έγκριση των φορολογικών περικοπών και της αύξησης του ορίου χρέους.

Ο Μασκ εξαπέλυσε τις επιθέσεις του λίγες ημέρες αφότου παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποδοτικότητας για τη μείωση των ομοσπονδιακών δαπανών. Η συμμετοχή του στην κυβέρνηση φέρεται να έπληξε το επιχειρηματικό του κύρος, με τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Tesla να σημειώνουν πτώση.

Το φορολογικό νομοσχέδιο αναμένεται να προσθέσει 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό δημόσιο χρέος την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με εκτίμηση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη από το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Η εκτίμηση του CBO αντικατοπτρίζει μείωση 3,67 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στα αναμενόμενα έσοδα και πτώση 1,25 τρισεκατομμυρίων στις δαπάνες έως το 2034, σε σύγκριση με τις βασικές προβλέψεις. Η ανάλυση δεν λαμβάνει υπόψη πιθανή τόνωση της οικονομίας από το νομοσχέδιο, η οποία θα μπορούσε να αντισταθμίσει εν μέρει τις απώλειες εσόδων.



