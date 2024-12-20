Αξιωματούχοι από την ομάδα μετάβασης του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσαν Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ θα απαιτήσει από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ. Ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, ο Τραμπ σχεδιάζει να συνεχίσει την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Στο δημοσίευμά τους οι FT, αναφέρουν ότι στενοί σύμβουλοι εξωτερικής πολιτικής του επερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ ενημέρωσαν για τις προθέσεις του ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους αυτόν τον μήνα.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις για την αύξηση του στόχου στο 3%, αλλά πολλά κράτη μέλη ανησυχούν για τις δύσκολες δημοσιονομικές αποφάσεις που θα απαιτηθούν να ληφθούν για να ανεβάσουν το ποσοστό αυτό.

Kατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα διακόψει τη βοήθεια προς την Ουκρανία, θα αναγκάσει το Κίεβο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, ενώ διαμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα υπερασπιστούν την Ευρώπη εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν αυξήσουν τις δαπάνες τους για την άμυνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ σκοπεύει τώρα να διατηρήσει τις αμερικανικές στρατιωτικές προμήθειες στο Κίεβο μετά την ορκωμοσία του, σύμφωνα με τρία άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις με δυτικούς αξιωματούχους.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ θα απαιτήσει από τις χώρες του ΝΑΤΟ να υπερδιπλασιάσουν τον στόχο του 2% για τις αμυντικές δαπάνες που μόνο 23 από τα 32 μέλη της συμμαχίας πληρούν αυτήν τη στιγμή - στο 5%, αναφέρουν οι Financial Times.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στους FT ότι εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα συμβιβαζόταν με το 3,5% και ότι σχεδιάζει να συνδέσει ρητά τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες με την προσφορά ευνοϊκότερων εμπορικών όρων.

Βασικοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ - συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Πολωνίας - συναντήθηκαν με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες το βράδυ της Τετάρτης για να συζητήσουν πώς η Ευρώπη θα προσαρμόσει τις αμυντικές πολιτικές ως απάντηση στην επιστροφή του Τραμπ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε χωριστά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ. Ο Σολτς αργότερα είπε στους δημοσιογράφους ότι ήταν «αρκετά σίγουρος ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα συνεχίσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία»..

Ενώ ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και θέλει τον άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης, ο εκλεγμένος πρόεδρος πιστεύει ότι η παροχή όπλων στο Κίεβο μετά την εκεχειρία θα εξασφάλιζε την «ειρήνη μέσω της δύναμης».

Μετά από 24 ώρες συναντήσεων με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι είπε την Πέμπτη ότι οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για την υπεράσπιση της Ουκρανίας «δεν θα ήταν επαρκείς» χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

