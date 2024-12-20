Τραμπ σε ΕΕ: Αγοράστε από εμάς πετρέλαιο και φυσικό αέριο αλλιώς δασμοί μέχρι τέλους

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση με τελωνειακούς δασμούς, αν δεν μειώσει το «τεράστιο» εμπορικό έλλειμμά της με την Ουάσινγκτον αγοράζοντας απ' αυτή πετρέλαιο και αέριο.

«Είπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οφείλει να καλύψει το τεράστιο έλλειμμά της με τις Ηνωμένες Πολιτείες αγοράζοντας σε μεγάλη κλίμακα το πετρέλαιό μας και το αέριό μας», γράφει ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος σε μήνυμα που ανήρτησε στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth.

«Διαφορετικά θα είναι ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ μέχρι τέλους!!!», απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εισαγωγές αγαθών προερχόμενων από την ΕΕ ανήλθαν το 2022 σε 553,3 δισεκ. δολάρια (533,17 δισεκ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές των ΗΠΑ προς τους Είκοσι Επτά αντιπροσώπευαν 350,8 δισεκ. δολάρια (338,04 δισεκ. ευρώ), σύμφωνα με τα αμερικανικά στοιχεία, δηλαδή εμπορικό έλλειμμα 202,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (195,13 δισεκ. ευρώ) ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα τον Ιανουάριο, απείλησε να επιβάλει υψηλούς τελωνειακούς δασμούς στους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα, πράγμα που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους γείτονές του, τον Καναδά και το Μεξικό, ότι κατακλύζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με ναρκωτικά και παράτυπους μετανάστες και ανακοίνωσε τελωνειακούς δασμούς 25% στις εισαγωγές από τις χώρες αυτές, δεσμευόμενος επίσης να επιβάλει τελωνειακους δασμούς τουλάχιστον 10% στην Κίνα, αντίπαλο της Ουάσινγκτον στη ζώνη Ασίας-Ειρηνικού.

Ο Καναδάς, το Μεξικό και η Κίνα είναι τρεις από τους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ΕΕ συνήψε στις 6 Δεκεμβρίου μια εκτεταμένη εμπορική συμφωνία με τέσσερις νοτιοαμερικανικές χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη) με στόχο να δημιουργηθεί μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών 700 εκατομμυρίων καταναλωτών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η συμφωνία θα δημιουργήσει εμπορικές γέφυρες την ώρα που «ισχυροί άνεμοι πνέουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς την απομόνωση και τον κατατεμαχισμό», ένα σχόλιο που θεωρήθηκε υπαινιγμός στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους τελωνειακούς δασμούς.

Οι απειλές του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς μπορεί, σύμφωνα με αναλυτές, να είναι φαμφαρονισμός ή μέσο πίεσης ενόψει μελλοντικών εμπορικών διαπραγματεύσεων όταν αναλάβει τα καθήκοντά του.

Όμως δεν έπαψε να επιμένει στην άποψη ότι οι τελωνειακοί δασμοί, «εφόσον χρησιμοποιηθούν σωστά», θα ήταν θετικοί για την αμερικανική οικονομία.

«Η χώρα μας χάνει αυτή τη στιγμή έναντι όλων», δήλωσε ενώπιον των δημοσιογράφων στις αρχές της εβδομάδας μιλώντας από την κατοικία του στη Φλόριντα. «Οι τελωνειακοί δασμοί θα κάνουν τη χώρα μας πλούσια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

