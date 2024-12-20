Η νίκη του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, τον Νοέμβριο, εξαρτάται από κλασικούς πολιτικούς παράγοντες, καθώς οι ψηφοφόροι που τον ανέδειξαν στις επτά αμφιλεγόμενες πολιτείες ισχυρίζονται ότι η οικονομία ήταν ο μοναδικός σημαντικός λόγος που τον στήριξαν απέναντι στην Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Washington Post-Schar School.

Το 1/3 από αυτούς που ψήφισαν τελικά τον Τραμπ ανέφεραν την οικονομία ως τον πρωταρχικό λόγο. Αυτός ο αριθμός είναι διπλάσιος από οποιοδήποτε από τα άλλα θέματα ή χαρακτηριστικά που επηρέασαν αυτούς τους ψηφοφόρους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, προσφέρθηκε στους ερωτηθέντες η ευκαιρία να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Οι απαντήσεις ως προς αυτό που επηρέασε περισσότερο την ψήφο τους ήταν διαφωτιστικές.

«Είναι καλός επιχειρηματίας και δεν αφήνει κανέναν να τον εκμεταλλευτεί», είπε ένας ανεξάρτητος από το Ουισκόνσιν που ψήφισε υπέρ του Τραμπ. «Η οικονομία ήταν σε καλύτερη μοίρα όταν ήταν εκείνος στην εξουσία», είπε ένας άλλος ανεξάρτητος ψηφοφόρος του Τραμπ από την Αριζόνα. Ένας τρίτος ερωτώμενος από τη Νεβάδα είπε ότι ψήφισαν τον Τραμπ «επειδή δεν έχω την πολυτέλεια να ζήσω σε αυτή την τρέχουσα οικονομία».

Προσδοκίες των ψηφοφόρων για τον χειρισμό της οικονομίας από τον Τραμπ

Πολλοί ψηφοφόροι δηλώνουν ότι έχουν θετικές προσδοκίες για το πώς μια προεδρία Τραμπ θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική τους οικονομική κατάσταση, με το 46% να λέει ότι θα τους βοηθήσει, το 31% να λέει ότι θα τους βλάψει και το 23% να λέει ότι δεν θα έχει διαφορά. Μεταξύ των ψηφοφόρων Τραμπ, το 86% αναμένει ότι η προεδρία του θα ενισχύσει τα οικονομικά τους.

«Αντί απλώς να απορρίπτουν τις αντιδημοφιλείς πολιτικές της τρέχουσας κυβέρνησης, αυτοί οι ψηφοφόροι ήταν ενθουσιασμένοι με το να δώσουν στον Τραμπ την ευκαιρία να ηγηθεί της οικονομίας», δήλωσε ο Μαρκ Ρόζελ, κοσμήτορας στη Σχολή Πολιτικής και Διακυβέρνησης Schar στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Μέισον. «Ο Τραμπ πρέπει τώρα να αποφύγει να γίνει ακόμη ένα 'προεδρικό θύμα' των διογκωμένων προσδοκιών για το τι μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε διευθύνων σύμβουλος για να διαχειριστεί την οικονομία».

Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα σε σχεδόν 1.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους στην Αριζόνα, την Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, τη Νεβάδα, τη Βόρεια Καρολίνα, την Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν, οι οποίοι είχαν αρχικά συμμετάσχει σε δημοσκόπηση που διεξήχθη κατά τις πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου και ήρθαν ξανά σε επαφή για αυτήν την έρευνα.

Το επίκεντρο της ευρύτερης έρευνας ήταν να εντοπιστούν ψηφοφόροι που δεν ήταν πλήρως αφοσιωμένοι ούτε στον Τραμπ ούτε στη Χάρις εκείνη την εποχή ή ήταν πλήρως αφοσιωμένοι σε έναν υποψήφιο, αλλά των οποίων το ιστορικό ψηφοφορίας άφησε ανοιχτό το ερώτημα εάν θα πήγαιναν να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Αυτοί οι ψηφοφόροι, που αποτελούσαν σημαντική μερίδα του εκλογικού σώματος, θεωρήθηκαν οι «Καταλύτες» για το 2024.

Από τους ψηφοφόρους Τραμπ συνολικά, το 17% παρείχαν πιο γενικούς λόγους για την απόφασή τους να στηρίξουν τον Τραμπ. Ένας Ρεπουμπλικανός της Τζόρτζια τον αποκάλεσε «τον καλύτερο από τους δύο υποψηφίους». Ένας ανεξάρτητος από τη Τζόρτζια είπε, «ήταν ο καλύτερος για να ηγηθεί της χώρας». Αυτοί οι γενικοί λόγοι αναφέρθηκαν περισσότερο από δύο φορές συχνότερα μεταξύ εκείνων των ψηφοφόρων που τον Οκτώβριο δήλωσαν ότι «πιθανώς» υποστήριζαν τον Τραμπ σε σύγκριση με εκείνους που είπαν ότι τον υποστήριζαν «σίγουρα» τότε (32% έναντι 14%).

Ο Τραμπ επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στη μετανάστευση και την ασφάλεια των συνόρων, και αυτό ήταν το μόνο άλλο ζήτημα πολιτικής που κατέγραψε διψήφιο αριθμό ως προς τη σημασία του στις αποφάσεις ψηφοφορίας. Ωστόσο, η μετανάστευση φάνταζε ως υπερτριπλάσιας σημασίας για όσους είχαν δηλώσει ότι υποστήριζαν σίγουρα τον Τραμπ νωρίτερα το φθινόπωρο σε σχέση με εκείνους που είπαν ότι πιθανότατα θα τον ψήφιζαν αλλά δεν ήταν πλήρως αφοσιωμένοι (17% έναντι 5%).

Ωστόσο, η οικονομία ήταν σχεδόν εξίσου σημαντική τόσο μεταξύ των βασικών ψηφοφόρων του Τραμπ όσο και εκείνων που έκλιναν προς εκείνον στις εκλογές.

Μετεκλογικές συζητήσεις - Τα κριτήρια ψήφου των αμφίρροπων πολιτειών

Τα ευρήματα της έρευνας απηχούν αυτό που είπαν οι υπεύθυνοι στρατηγικής τόσο του Τραμπ όσο και της Χάρις στις μετεκλογικές συζητήσεις, ότι από όλα τα ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, η οικονομία και ιδιαίτερα το κόστος των βασικών αγαθών επιβάρυνε περισσότερο τους ψηφοφόρους.

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος με την πλειοψηφία (53%) όλων των ψηφοφόρων της πολιτείας να δηλώνουν αισιόδοξοι για τον τρόπο με τον οποίο πάνε τα πράγματα στη χώρα. Αυτό είναι σχεδόν το ίδιο με μια δημοσκόπηση όλων των ενηλίκων των ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ προετοιμαζόταν για την πρώτη του θητεία μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2016.

Οι ψηφοφόροι είναι σχεδόν ισομερώς διχασμένοι στο ερώτημα εάν ο Τραμπ θα πάρει τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον της χώρας, με το 49% να λέει ότι είναι βέβαιο ότι ο Τραμπ θα πάρει τις σωστές αποφάσεις και το 51% να λέει ότι δεν είναι. Αλλά συνολικά, είναι πιο αισιόδοξοι από ό,τι πριν από οκτώ χρόνια, με περίπου διπλάσιους να λένε ότι έχουν «μεγάλη» αυτοπεποίθηση σήμερα σε σχέση με τότε.

Κερδίζοντας τόσο τη λαϊκή ψήφο όσο και την πλειοψηφία του Σώματος των Εκλεκτόρων, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ξεκινά τη νέα του θητεία σε ισχυρότερη πολιτική θέση και οι ψηφοφόροι συμφωνούν. Ερωτηθείς εάν έχει εντολή να εκτελέσει την ατζέντα του ή αν θα πρέπει να είναι πρόθυμος να συμβιβαστεί σε πράγματα για τα οποία οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν έντονα, το 54% λέει ότι έχει εντολή και το 46% ότι θα πρέπει να είναι πρόθυμος να συμβιβαστεί.

Αυτό είναι σημαντικά διαφορετικό σε σχέση με πριν από οκτώ χρόνια, οπότε και κέρδισε στο Σώμα Εκλεκτόρων αλλά έχασε τη λαϊκή ψήφο από τη Δημοκρατική Χίλαρι Κλίντον. Στη συνέχεια, σε μια εθνική δημοσκόπηση Post-ABC, το 29% είπε ότι είχε εντολή να εκτελέσει την ατζέντα του και το 59% είπε ότι θα πρέπει να είναι πρόθυμος να συμβιβαστεί με τους Δημοκρατικούς.

Μερικές από τις προεκλογικές του υποσχέσεις είναι δημοφιλείς, αλλά άλλες όχι. Έχει υποσχεθεί να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες χωρίς έγγραφα, και 6 στους 10 ψηφοφόρους των «αμφίρροπων» πολιτειών υποστηρίζουν αυτή τη γενική ιδέα. Οι μεταναστευτικές συμπεριφορές συχνά εξαρτώνται από τις λεπτομέρειες, και ξεχωριστές εθνικές δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι οι περισσότεροι αντιτίθενται στη χρήση του αμερικανικού στρατού για την πραγματοποίηση απελάσεων και την απέλαση μεταναστών που εργάζονται ειρηνικά στις ΗΠΑ για πολλά χρόνια.

Η δημοσκόπηση για τις αμφίρροπες πολιτείες βρίσκει ότι περίπου 7 στους 10 ψηφοφόρους υποστηρίζουν την επέκταση των περικοπών στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που εγκρίθηκαν κατά την πρώτη του θητεία.

Η εκστρατεία του Τραμπ τράβηξε μεγάλη προσοχή για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις που επιτέθηκαν στη Χάρις για την προηγούμενη υποστήριξή της στις χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου για κρατούμενους. Η έρευνα του Post-Schar School διαπιστώνει ότι μόλις το 2% των ψηφοφόρων Τραμπ στις αμφίρροπες πολιτείες έθεσαν ζητήματα τρανς ή ήταν κατά του «coming out» ως κύριο παράγοντα στην ψήφο τους. Ωστόσο, περισσότεροι από 6 στους 10 ψηφοφόρους σε αμφίρροπες πολιτείες υποστηρίζουν την απαγόρευση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε περιπτώσεις αλλαγής φύλου σε ανηλίκους.

Υπάρχει λιγότερη υποστήριξη για ορισμένες άλλες προτάσεις. Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων των αμφίρροπων πολιτειών αντιτίθεται στην κατάργηση του Υπουργείου Παιδείας, την απόσυρση από την κύρια διεθνή συνθήκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την απόλυση των μισών ομοσπονδιακών εργαζομένων και την κατάργηση του νόμου για την προσιτή φροντίδα.

Οι ψηφοφόροι των αμφίρροπων πολιτειών, είναι σχεδόν διχασμένοι σχετικά με τον τερματισμό της στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, την κατάργηση χιλιάδων κανονισμών για τις επιχειρήσεις, τον τερματισμό των εκπτώσεων φόρου για τα ηλεκτρικά οχήματα και την επιβολή δασμού 60% στα κινεζικά προϊόντα.

Η μετάβαση του Τραμπ προχώρησε γρήγορα, αν και ορισμένες από τις επιλογές του αποδείχθηκαν εξαιρετικά αμφιλεγόμενες και δύο έχουν ήδη αποσύρει τις υποψηφιότητές τους. Πριν από οκτώ χρόνια, ο Τραμπ ανέτρεψε τη μετάβασή του τις ημέρες μετά τη νίκη του, οδηγώντας σε ένα χαοτικό άνοιγμα στην προεδρία του.

Οι προσδοκίες για τον Τραμπ μεταξύ των βασικών ψηφοφόρων στις επτά πολιτείες είναι υψηλότερες για την οικονομία και τη μετανάστευση. Περίπου 6 στους 10 δηλώνουν ότι πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα κάνει «εξαιρετική» ή «καλή» δουλειά όσον αφορά την οικονομία και σχεδόν 6 στους 10 το λένε για τον χειρισμό του στη μετανάστευση.

Μικρές πλειοψηφίες είναι θετικές στα συναισθήματά τους για την ικανότητά του να βοηθά τους εργαζόμενους της μεσαίας τάξης και να ασχολείται με την υγειονομική περίθαλψη. Οι προσδοκίες είναι χαμηλότερες για θέματα όπως οι αμβλώσεις, ο ρατσισμός και η κλιματική αλλαγή.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο οι προσδοκίες για τον Τραμπ είναι ισχυρές είναι η αντιμετώπιση των διεθνών κρίσεων σε μια εποχή πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και αβεβαιότητας λόγω απειλών αλλού, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης επιθετικότητας της Κίνας και της συνεχιζόμενης πολεμικής εχθρότητας της Βόρειας Κορέας.

Ενώ οι ελπίδες για τον Τραμπ για την οικονομία και τη βοήθεια της μεσαίας τάξης είναι περίπου ίδιες με αυτές που είχαν στην αρχή της πρώτης θητείας του μεταξύ των Αμερικανών συνολικά, οι προσδοκίες στο διεθνές μέτωπο είναι σημαντικά υψηλότερες.

Πριν από οκτώ χρόνια, η πλειονότητα των ενηλίκων των ΗΠΑ δήλωσαν ότι είχαν αρνητικές προσδοκίες από τον Τραμπ που ασχολείται με διεθνή ζητήματα και μόλις το 14 τοις εκατό δήλωσαν ότι περίμεναν να κάνει εξαιρετική δουλειά. Σήμερα, το 57% των ψηφοφόρων του swing-state λέει ότι έχει θετικές προσδοκίες, συμπεριλαμβανομένου του 36% που λέει ότι θα κάνει εξαιρετική δουλειά.

Η έρευνα του Post-Schar School διαπιστώνει ότι οι ψηφοφόροι των αμφίρροπων πολιτειών είναι, επίσης, πολύ πιο ευνοϊκοί για τον τρόπο που χειρίζεται ο Τραμπ τη μετάβασή του σήμερα σε σύγκριση με τους ψηφοφόρους σε ολόκληρη τη χώρα πριν από οκτώ χρόνια. Σήμερα το 58% των ψηφοφόρων των αμφίρροπων πολιτειών εγκρίνει τον τρόπο, με το 35% να τον στηρίζει σθεναρά. Πριν από οκτώ χρόνια, το 40% των Αμερικανών ενέκρινε τη διαδικασία μετάβασης συνολικά, με μόλις το 20% να την εγκρίνει σθεναρά.

Σε σύγκριση με τις συμπεριφορές μεταξύ των ψηφοφόρων των αμφίρροπων πολιτειών τον Οκτώβριο, υπάρχει επίσης λίγο περισσότερος ενθουσιασμός για την εκλογή Τραμπ. Τον Οκτώβριο, οι ψηφοφόροι των αμφίρροπων πολιτειών ήταν καθαρά αρνητικοί όταν ρωτήθηκαν πώς θα ένιωθαν αν εκλεγόταν ο Τραμπ, με 47% θετικό και 52% αρνητικό. Σήμερα, το 54% λένε ότι αισθάνονται θετικά για τη νίκη του με το 46% αρνητικά.

Η έρευνα αξιολόγησε πόσο πειστικοί ψηφοφόροι στις αμφίρροπες πολιτείες έριξαν τελικά την ψήφο τους στις κάλπες. Από αυτούς που δήλωσαν τον Οκτώβριο ότι πιθανότατα θα υποστήριζαν τον Τραμπ, το 76% κατέληξε να το κάνει, ενώ το 3% υποστήριξε τη Χάρις και το 18% εκατό δεν ψήφισε.

Η αντιπρόεδρος ήταν λιγότερο επιτυχημένη, με το 65% αυτών των «πιθανών» υποστηρικτών της Χάρις να την υποστήριξαν τελικά, αλλά το 7% να υποστηρίζει τον Τραμπ και το 24% να λέει ότι έμειναν σπίτι.

Μια τρίτη κατηγορία ψηφοφόρων ήταν εκείνοι που είχαν δηλώσει ότι ήταν απίθανο να υποστηρίξουν οποιονδήποτε υποψήφιο. Μεταξύ αυτής της ομάδας, ο Τραμπ ξεπέρασε τη Χάρις κατά 32% έναντι 15%. Σχεδόν το ένα πέμπτο των ψηφοφόρων αυτής της ομάδας υποστήριξε υποψηφίους τρίτων και περίπου το ένα τρίτο δεν ψήφισε.

Η έρευνα όντως ανέδειξε διαφορές μεταξύ εκείνων των ψηφοφόρων που τον Οκτώβριο δήλωσαν ότι υποστήριζαν σίγουρα τον Τραμπ έναντι εκείνων που είπαν ότι πιθανότατα τον υποστήριζαν. Γενικά, όσοι ήταν λιγότερο αφοσιωμένοι έχουν χαμηλότερες προσδοκίες για την ικανότητα του Τραμπ να χειριστεί τις αμβλώσεις, τον ρατσισμό και την κλιματική αλλαγή.

Παρόμοιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των ψηφοφόρων που υποστήριξαν τον Τραμπ τόσο το 2020 όσο και το 2024 και εκείνων που τον ψήφισαν μόνο αυτό το φθινόπωρο. Από αυτούς που τον υποστήριξαν και στις δύο εκλογές, το 24% δηλώνει ότι το έκανε με κάποιες επιφυλάξεις. Αλλά από εκείνους που τον υποστήριξαν μόνο το 2024, το 49% λέει ότι τον ψήφισαν με επιφυλάξεις.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη από την The Post και τη Σχολή Πολιτικής και Διακυβέρνησης Schar στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Μέισον από τις 2 έως τις 13 Δεκεμβρίου σε απευθείας σύνδεση μεταξύ 963 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων σε επτά πολιτείες αιώρησης, οι οποίοι επανήλθαν σε επαφή μετά τη συμμετοχή τους σε μια φθινοπωρινή έρευνα μεταξύ ενός στρωματοποιημένου τυχαίου δείγματος ψηφοφόρων στο Αριζόνα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Νεβάδα, Βόρεια Καρολίνα, Πενσυλβάνια και Ουισκόνσιν. Η δημοσκόπηση έχει περιθώριο δειγματοληπτικού σφάλματος συν ή πλην 4,6 ποσοστιαίες μονάδες.

