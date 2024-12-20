Σε θρίλερ εξελίσσεται στις ΗΠΑ η έγκριση του νομοσχεδίου που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση και κατά συνέπεια τη συνέχιση της λειτουργίας της κυβέρνησης λίγες μόνο ώρες πριν εκπνεύσει το βράδυ η προθεσμία.



Μάλιστα σε μία τελευταία δραματική εξέλιξη, το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου ειδοποίησε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες την Παρασκευή το πρωί να προετοιμαστούν για επικείμενο κλείσιμο της κυβέρνησης, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

Την ίδια ώρα, στο Καπιτώλιο, οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής εξετάζουν μια στρατηγική χρηματοδότησης που θα επιτρέψει την ψήφιση ξεχωριστών νομοσχεδίων για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης και την αύξηση του ορίου του χρέους , σε μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής για να αποφευχθεί το κλείσιμο.

Έτσι, η Επιτροπή Κανονισμών της Βουλής θα συνεδριάσει για να εξετάσει ένα νομοσχέδιο για την τρίμηνη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο που θα χορηγεί 110 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιζώντες από φυσικές καταστροφές και ενδεχομένως ένα άλλο που προβλέπει την αύξηση του ανώτατου ορίου του χρέους.

Νωρίτερα, την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν καλύτερο για την κυβέρνηση να κλείσει τώρα, υπό την προεδρία Μπάιντεν, παρά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο.

«Αυτό είναι ένα πρόβλημα του Μπάιντεν που πρέπει να λυθεί, αλλά αν οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυσή του, θα το κάνουν!» είπε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νωρίτερα, ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να κατηγορηθεί ο Μπάιντεν για τις πολιτικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν, γράφοντας απευθυνόμενος στους Ρεπουμπλικάνους:

«Θυμηθείτε, η πίεση είναι σε όποιον είναι Πρόεδρος».



