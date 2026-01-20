«Ζω Καλά» με Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Οι καλεσμένοι του Σαββατοκύριακου

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 11.30, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης με το «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΪ υποδέχεται τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο και συζητούν για τις τοξικές συμπεριφορές στο εργασιακό περιβάλλον.

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, στο στούντιο της εκπομπής έρχεται ο Γιώργος Καρτελιάς και το βασικό θέμα είναι το έμφραγμα σε νεότερους ανθρώπους.

Σάββατο 24 Ιανουαρίου:

Οι μισοί εργαζόμενοι στη χώρα μας έχουν αναγκαστεί, έστω και μία φορά στη ζωή τους, να αφήσουν τη δουλειά ή το πόστο τους λόγω τοξικών συμπεριφορών στον χώρο της εργασίας τους. Ωστόσο, δεν είναι πάντα η λύση να φύγεις από μια δουλειά στην οποία δεν περνάς καλά, ιδίως σε εποχές που οι δουλειές είναι δύσκολες και οι εργοδότες απαιτητικοί.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες δίνουν πρακτικές συμβουλές που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τον τοξικό προϊστάμενο ή συνάδελφο. Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι ο ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ο οποίος με την αφοπλιστική του ειλικρίνεια μιλάει για τις τοξικές συμπεριφορές που έχει αντιμετωπίσει στο εργασιακό του περιβάλλον.

Επίσης, συζητάμε για την υγεία του αδένα προστάτη και μαθαίνουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ενδοφακών.

Κυριακή 25 Ιανουαρίου:

Τα τελευταία χρόνια το έμφραγμα "χρόνια δεν κοιτάει", καθώς συμβαίνει σε όλο και νεότερους ανθρώπους. Τα καλά νέα είναι ότι αν κάποιος ή κάποια ξεκινήσει να προσέχει από τα 20, ίσως και να μην πάθει ποτέ έμφραγμα, όπως δείχνουν οι τελευταίες μελέτες.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι καρδιολόγοι εξηγούν γιατί ολοένα και νεότεροι άνθρωποι παθαίνουν έμφραγμα, μιλούν για τα συμπτώματα που πρέπει να μας προβληματίσουν και αναφέρονται σε όλες τις εξελίξεις της επιστήμης στην αντιμετώπισή του. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τον ραδιοφωνικό παραγωγό Γιώργο Καρτελιά, που μόλις πριν δύο μήνες υπέστη έμφραγμα και εξαιτίας αυτού νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για το πατρικό πρότυπο αλλά και για την περιποίηση της ευαίσθητης επιδερμίδας.

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Δείτε το trailer της Κυριακής:

«Ζω Καλά», με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

