Κακοκαιρία: Κλειστοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Πειραιά

Κλειστά αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου όλα τα σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Πειραιά λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

Σε συνέχεια της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στον Πειραιά, όπως και σε όλη την Αττική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, για την ασφάλεια και την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, με απόφαση του Δήμου Πειραιά, θα παραμείνουν κλειστοί και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του δήμου.

Πηγή: skai.gr

