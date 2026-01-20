Του Νικόλα Μπάρδη

Το ημερολόγιο έδειχνε 13 Ιανουαρίου του 1963. Ήταν ημέρα Κυριακή και οι κάτοικοι στο Παλαιό Μικρό Χωριό Ευρυτανίας είχαν ξυπνήσει από νωρίς, για να πάνε στην εκκλησία.

Κανείς βέβαια δεν ήταν προετοιμασμένος γι’ αυτό που θα ακολουθούσε. Λίγη ώρα αργότερα, και μετά από έναν απόκοσμο, εκκωφαντικό ήχο, το βουνό όπου ήταν χτισμένο το χωριό σείστηκε συθέμελα και έγινε μία μεγάλη κατολίσθηση, που «κατάπιε» μεγάλο μέρος του οικισμού και σκότωσε συνολικά 13 ανθρώπους. Σημαδιακός αριθμός, αν αναλογιστούμε τη μέρα που συνέβη το περιστατικό…

Εκείνη την αποφράδα ημέρα συνολικά 60 σπίτια του χωριού καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ για πολλές ημέρες μετά την κατολίσθηση ακούγονταν βογκητά θαμμένων ζώων μέσα στα χώματα. Όσοι επέζησαν από αυτήν τη φυσική καταστροφή δεν θέλουν καν να θυμούνται εκείνη τη μέρα. Λίγο καιρό πριν γίνει αυτή η εφιαλτική κατολίσθηση, οι κάτοικοι άκουγαν διάφορους θορύβους από το βουνό και είχαν διαπιστώσει μία σχισμή στον λόφο πίσω από τον οικισμό, όμως η σοβαρότητα της κατάστασης δεν είχε αξιολογηθεί σωστά.

Αναλογικά με το μέγεθος της καταστροφής είχαμε λίγα θύματα, και σ’ αυτό συνέβαλε καθοριστικά το γεγονός ότι οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν πάει στη Θεία Λειτουργία. Ο ναός έμεινε ανέπαφος και έτσι σώθηκαν οι περισσότεροι. Αν δεν είχαν πάει στην εκκλησία, σήμερα θα μιλούσαμε για πολλά περισσότερα θύματα. Αυτή η κατολίσθηση σόκαρε το πανελλήνιο και προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τους πληγέντες. Μάλιστα, αποτελεί την πιο πολύνεκρη κατολίσθηση στη νεότερη ελληνική ιστορία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς και με μεταγενέστερες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, η τεράστια αυτή κατολίσθηση οφείλονταν σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Τους δύο Χειμώνες που προηγήθηκαν είχαν σημειωθεί στην περιοχή ακραία καιρικά φαινόμενα, με έντονες βροχοπτώσεις και πυκνές χιονοπτώσεις, είχε σημειωθεί σεισμική δραστηριότητα και παράλληλα, από την πίσω πλευρά του βουνού σχηματίζονταν η Τεχνητή Λίμνη των Κρεμαστών, οπότε ο όγκος του νερού που συγκεντρώνονταν εκεί, ασκούσε πιέσεις στο έδαφος, το οποίο με τη σειρά του μετατοπίζονταν, μέχρι να βρει μία συγκεκριμένη θέση, για να αντέχει την ασκούμενη πίεση.

Παρά το τραγικό αυτό γεγονός που βύθισε την περιοχή σε πένθος, το Μικρό Χωριό δεν έσβησε από τον χάρτη. Ξαναχτίστηκε βάσει σχεδίου δύο χιλιόμετρα μακριά από τον παλαιό οικισμό και πέντε χρόνια μετά όλοι οι κάτοικοι μετακόμισαν στο Νέο Μικρό Χωριό, ενώ το Παλαιό έγινε τόπος μνήμης των θυμάτων και δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Οι ντόπιοι αγαπούσαν και αγαπάνε πολύ τον τόπο τους, και δεν ήθελαν να τον εγκαταλείψουν. Παρέμειναν λοιπόν εκεί, έχτισαν τη ζωή τους από το μηδέν και είχαν πάντα ο ένας τον άλλον, τόσο στα εύκολα, όσο και στα δύσκολα.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα βρέθηκε στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας και συνομίλησε με κατοίκους που έζησαν από κοντά αυτήν τη φυσική καταστροφή του 1963. Οι μαρτυρίες των επιζώντων σοκάρουν και παρότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, η πληγή είναι ακόμη ανοιχτή.

