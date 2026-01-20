Συμβούλιο Ειρήνης: Ο αντι-ΟΗΕ του Τραμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καλεί 60 χώρες να υπογράψουν τον καταστατικό χάρτη ενός νέου διεθνούς οργανισμού, του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Η πρόσκληση έγινε με επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και αφορά σε υπογραφή που προγραμματίζεται για τις 22/11, στο περιθώριο του διεθνούς οικονομικού φόρουμ του Νταβός.

Η πρωτοβουλία θεωρείται από τη διεθνή κοινότητα ως πιθανή πρόκληση ή «αντι-ΟΗΕ» και προκαλεί αμηχανία στους διεθνείς κύκλους.

Εν είδει τελεσιγράφου, στο περιθώριο του διεθνούς οικονομικού φόρουμ του Νταβός της Ελβετίας, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προσκαλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στους οποίους ήδη απέστειλε επιστολή την περασμένη Παρασκευή (16/1) να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης», να υπογράψουν τον καταστατικό του χάρτη μεθαύριο, Πέμπτη, (22/11), στις 10:30 το πρωί, ώρα Ελβετίας.

Ένας νέος ΟΗΕ: ο αντι-ΟΗΕ;

Στο κείμενο του καταστατικού χάρτη, όπως τουλάχιστον ήδη διέρρευσε στα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, δεν περιλαμβάνει καμία απολύτως ειδική αναφορά για την ειρήνευση στη Γάζα «της επόμενης μέρας», παρότι η σύσταση του «Συμβουλίου Ειρήνης» αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο εφαρμογής του δευτέρου σταδίου του Σχεδίου Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα. Αντιθέτως, τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του καταστατικού χάρτη, περιγράφουν τη σύσταση ενός νέου διεθνούς οργανισμού, που στοχεύει να αφήσει ένα διεθνές αποτύπωμα, παρόμοιο -ή παράλληλο- με εκείνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με κύριο χαρακτηριστικό τις υπερεξουσίες που διασφαλίζει στον εκάστοτε πρόεδρό του. Υπό τις παρούσες συγκυρίες, πρόεδρος του «Συμβουλίου Ειρήνης» είναι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, οι επικρίσεις του οποίου περί της αποτελεσματικότητας του ΟΗΕ εκφράζονται απόλυτα στο προοίμιο του καταστατικού χάρτη, που υπόσχεται άμεση αντιμετώπιση και επίλυση διεθνών προβλημάτων και διενέξεων.



Σύμφωνα πάντα με τον καταστατικό του χάρτη, στο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα μπορούν να συμμετέχουν όσες χώρες έχουν ήδη προσκληθεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η θητεία κάθε χώρας προβλέπεται να είναι τριετής. Εάν όμως, αποφασίσουν να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια, τότε το αντάλλαγμα θα είναι η μόνιμη συμμετοχή τους σε αυτόν τον νέο διεθνή οργανισμό.

Πολλές προσκλήσεις, λίγες αποδοχές – όχι από τη Γαλλία

Από τις συνολικά 60 χώρες που έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης», επιβεβαίωσαν ότι παρέλαβαν την επιστολή του Προέδρου Τραμπ είναι η Αλβανία, η Αυστραλία, η Λευκορωσία, ο Καναδάς, η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ινδία, η Ιορδανία, το Πακιστάν, η Παραγουάη, η Πολωνία, η Ρωσία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, η Τουρκία και το Ουζμπεκιστάν. Ωστόσο, μόνο η Αργεντινή, η Ουγγαρία, το Μαρόκο και το Βιετνάμ αποδέχθηκαν την πρόσκληση, ενώ, μέχρι στιγμής, η μόνη ηχηρή εξαίρεση της γενικευμένης ευρωπαϊκής σιγής είναιν η άρνηση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Σιγή στο Ισραήλ

Το Ισραήλ, από την άλλη, αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει ήδη καταδικάσει την πρωτοβουλία της διακυβέρνησης Τραμπ να συμπεριλάβει στην Εκτελεστική Επιτροπή του «Συμβουλίου Ειρήνης» τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και τον Καταρινό διπλωμάτη, Άλι Θάουαντι. Πρόκειται για μία κίνηση που συνδέεται με την εφαρμογή του δεύτερου σταδίου του σχεδίου ειρήνευσης στη Γάζα. Το πρωθυπουργικό γραφείο στην Ιερουσαλήμ αρνείται να σχολιάσει την πληροφορία που μεταδίδει σήμερα το Ρόιτερς, σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε επιστολή και στον Βενιαμίν Νετανιάχου, προσκαλώντας τον να συμμετάσχει και εκείνος στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Πηγή: Deutsche Welle

