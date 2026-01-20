Συρία: Η Δαμασκός δίνει τετραήμερη διορία στις SDF για την ενσωμάτωση της Χασάκα

Η συριακή προεδρία ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Δαμασκού κατέληξε σε συμφωνία με τις κουρδικές δυνάμεις για το μέλλον της στρατιωτικής και διοικητικής ενσωμάτωσης της επαρχίας Χασάκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή από τις 8 το βράδυ τοπική ώρα, ενώ στις κουρδικές δυνάμεις δίνεται προθεσμία τεσσάρων ημερών προκειμένου να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο «πρακτικής ενσωμάτωσης» της επαρχίας. Η συριακή προεδρία διευκρίνισε ότι, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, δεν θα εισέλθουν συριακά στρατεύματα στις πόλεις Χασάκα και Καμισλί.

Παράλληλα, η Δαμασκός έκανε λόγο για συνέχιση των συζητήσεων σχετικά με τον μηχανισμό ενσωμάτωσης των κουρδικών δυνάμεων στις κρατικές δομές. Όπως ανακοινώθηκε, ο επικεφαλής των Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, Μαζλούμ Άμπντι, θα προτείνει υποψήφιο από τις τάξεις τους για τη θέση του βοηθού υπουργού Άμυνας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.