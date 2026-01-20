Άγραφα: Γονείς περιμένουν ακόμα επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο

Ο Δήμαρχος Αγράφων είχε όλη την καλή πρόθεση να δώσει επιπλέον κίνητρα σε νέους γονείς για να παραμείνουν στα χωριά του πιο ορεινού δήμου της Ελλάδας.

Πριν από δύο χρόνια, ανακοίνωσε την απόφαση του δήμου να δώσει από τα ταμεία του το ποσό των 3000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, ποσό, που ακόμη περιμένουν οι γονείς. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί και έφτασε μάλιστα αυτό το επίδομα να θεωρείται παράνομο από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Πρόσφατα, ο Υπουργός Εσωτερικών δεσμεύτηκε σε συνέδριο της ΚΕΔΕ να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί το θέμα. Βέβαια, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην περιοχή, όπως και σε άλλες ορεινές περιοχές, είναι η ανεργία. Φαίνεται όμως, πως οι ενισχύσεις και τα επιδόματα, όπως έγινε στο παρελθόν από ιδιώτες και από τον δήμο, μπορούν να δώσουν ένα κίνητρο για όσους θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους και να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά τους.

Είναι ενδεικτικό ότι τα δυο τελευταία χρόνια, μετά από τέτοιες προσπάθειες, στα χωριά των Αγράφων Ευρυτανίας γεννήθηκαν περισσότερα από 20 παιδιά!

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, συνάντησε τους γονείς, αλλά και τα παιδιά και συνομίλησε μαζί τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.